Novo prédio da UEMASUL passa por reforma e adequações

O novo prédio da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), localizado em frente ao campus sede, em Imperatriz, está passando por adequações em sua estrutura física para receber o Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas (CCENT), o Centro de Ciências Humanas, Sociais e Letras (CCHSL) e o Centro de Ciências da Saúde (CCS).

Com uma área de 8.415m², as novas instalações irão proporcionar melhorias significativas para os Centros de Ciências, com espaços amplos contendo salas de aula, laboratórios, sala de diretor de centro, sala de diretor de curso, sala de atendimento ao aluno, sala coletiva para professores, com espaço para descanso e sala para professores de tempo integral.

O coordenador de Infraestrutura da UEMASUL, professor Wilson Araújo da Silva, acompanha, diariamente, o andamento das obras e falou sobre o atual estágio da reforma. Ele informou que a primeira etapa de adequação já está quase pronta e irá receber o Centro de Ciências da Saúde.

“Este será o primeiro Centro que funcionará no novo prédio, pois estava funcionando em um espaço alugado e atualmente está em processo de mudança. A partir do próximo semestre, as atividades do curso de Medicina já passam a acontecer no novo espaço. A segunda e terceira etapas, com as adequações que contemplam o CCENT e o CCHSL, devem ser entregues para o período 2022.1”, explicou o coordenador.

Outros espaços como auditório, ginásio poliesportivo, estacionamento, área administrativa e área de vivência também recebem melhorias. Todas as instalações do novo prédio estão sendo adaptadas com recursos de acessibilidade, como rampas, piso podotátil e placas em braile, contemplando o novo projeto de política de acessibilidade das Instituições de Ensino Superior (IES) e atendendo o Plano Institucional de Acessibilidade (PIA) da UEMASUL. Com um investimento de R$ 27 milhões, o prédio, que foi entregue pelo governador Flávio Dino no dia 1º de julho de 2021, atende a uma antiga demanda da comunidade acadêmica da universidade.

Expansão da estrutura física

Outro prédio que passará por reformas e ampliação é o Centro de Ciências Humanas, Sociais, Tecnológicas e Letras (CCHSTL), campus Açailândia. Além da reforma, serão construídas nove salas de aula, nove laboratórios, auditório, cantina e ginásio poliesportivo. O projeto de adequação já foi finalizado e será encaminhado para a fase de licitação.

No campus Imperatriz, o Centro de Ciências Agrárias (CCA) está em fase final de acabamento, com entrega prevista para os próximos dias. Com amplas e modernas instalações, o centro possui 20 salas de aulas, 21 laboratórios, salas administrativas, biblioteca, auditório com 167 lugares, área de vivência, área externa para pesquisas e amplo estacionamento para atender os cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária.

A reforma e criação de espaços estabelece um novo ambiente para desenvolvimento das atividades acadêmicas dos alunos, contribuindo para a melhoria da formação inicial e continuada de professores, promovendo a integração das atividades de ensino, pesquisa, inovação e extensão, conforme diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

As reformas e a criação de novos espaços físicos também atendem o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que prevê diretrizes de expansão da instituição, contribuindo para o desenvolvimento regional, ampliando a estrutura física existente e reforçando a expansão e consolidação da educação superior no Maranhão.