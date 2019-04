Novo edital do Mutirão Rua Digna será lançado em maio

O programa Mutirão Rua Digna, executado pela Secretaria de Trabalho e Economia Solidária (Setres), ganhará nova edição em maio. Em reunião com o governador Flávio Dino, na manhã desta quarta-feira (17), no Palácio dos Leões, o secretário Jowberth Alves apresentou a proposta do edital 2019, que acerta a ampliação do programa, abrangendo mais municípios.

“Com o novo edital, vamos concluir a chegada do programa nos 30 municípios do Mais IDH e ampliar para outras cidades do estado. O edital deve ser lançado para o final do mês de maio, com início das obras até outubro”, confirmou Jowberth Alves.

Ainda de acordo com o secretário, o programa intensifica ações para manter o desenvolvimento das políticas públicas do trabalhismo, como o acesso ao emprego e a geração de renda na Região Metropolitana de São Luís.

“Nesse primeiro momento, temos a disponibilidade de 30 obras na região da ilha, que é onde se encontra o maior índice de desemprego da construção civil. Vamos agir nesse sentido, para oferecer oportunidade aos trabalhadores”, disse Alves.

Atualmente, a Setres também trabalha na conclusão das obras do último edital. Somente no mês de maio, a secretaria irá entregar cinco obras em São Luís. Outras 18 obras na capital e nos municípios do Mais IDH têm prazo de conclusão para setembro deste ano.

O Programa

O Mutirão Rua Digna leva qualidade de vida à população, com a pavimentação de ruas com bloquetes, melhorando a infraestrutura e o saneamento básico das comunidades. O programa também tem viés econômico, visto que gera renda aos comerciantes locais com venda materiais e também aos trabalhadores da obra. Há, ainda, a dimensão social, já que apenados da justiça são responsáveis pela fabricação de parte dos bloquetes utilizados nas pavimentações.