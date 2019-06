Novo Centro Histórico ganha vida, atrai público e vira febre nas redes sociais

A prova está nas ruas e também está nas redes sociais. O Novo Centro Histórico ganhou vida e tem atraído um grande público diariamente, principalmente nos fins de semana. E também tem lotado as redes sociais de fotos e vídeos dessa região que por anos ficou abandonada.

Quem passou pelo Centro neste domingo deu de cara com muita gente, muita segurança e muita paz. Pessoas que foram em busca de diversão, contemplação, cultura, paquera e lazer.

“Antes não tinha incentivo. Agora está tendo todo esse incentivo, esses investimentos por parte do Governo. Está trazendo de volta o nosso patrimônio. Acho importante esse resgate, as pessoas novas conhecendo a parte antiga da cidade, que foi onde São Luís nasceu”, disse o estudante Lucas Pedrosa.

A abertura de casas de cultura, o policiamento e a realização de eventos deram nova dinâmica ao Centro Histórico.

O Governo do Maranhão já entregou, por exemplo, o Museu do Reggae, a Casa do Tambor de Crioula e o Casarão Tech. Frequentemente, o Centro recebe shows e eventos culturais, o que estimulou o público a ocupar a região.

Além disso, o Palácio dos Leões abriu de vez as portas para o público, que tem a oportunidade de ver as belas obras de arte do local.

Festa

Tem também o pôr do sol na Praça Dom Pedro II, além da Feirinha da Praça Benedito Leite, promovida pela Prefeitura de São Luís aos domingos e que já se tornou um clássico da capital.

E, claro, as bandeirinhas do São João. Com uma decoração criativa, mostrando símbolos da festa, a Praia Grande tem atraído visitantes e turistas.

Um deles é o norte-americano Edward Pietaon. “Eu cheguei ontem e estou achando incrível. As cores são fantásticas, eu amei a decoração. Fiquei impressionado, é minha primeira vez aqui, eu não sabia o que esperar. É uma linda cidade”, contou.

Para a estudante Isabele Cristina, a mudança é visível. “É a primeira vez que vejo o Centro Histórico tão bonito na época de São João.”

Nailton Diniz, que também esteve no Centro neste domingo, disse que a ocupação do Centro pelas pessoas “resgata a nossa cultura; nos anos anteriores, estava mais frio e agora está dando essa alegria”.

“Muitas pessoas aproveitam o ambiente colorido para se divertir e tirar fotos. Tá sendo um programa para as famílias também”, acrescenta.

Redes sociais

Pode fazer o teste. Abra o Instagram e pesquisa por “São Luís” na localização. Boa parte das fotos e vídeos foi feita no Novo Centro Histórico. São bandeirinhas, painéis, paisagens e muitas poses na região.