Novas rotas estaduais: veja as rodovias que estão em execução no Maranhão

O Governo do Estado tem investido, desde 2015, na construção e no melhoramento das rodovias estaduais em todas as regiões do Maranhão. São mais de 1.200 quilômetros de novas pavimentações implementadas no estado, distribuídas em 26 novas rotas estaduais.

Para dar continuidade as ações, que integram novos investimentos para o Maranhão, o Governo do Estado, por meio dos trabalhos executados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), mantém 9 obras em andamento nas rodovias estaduais.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto informa que, neste mês, por exemplo, mais uma rodovia será entregue e outra está com trabalhos já avançados para que, no próximo semestre, uma nova rota seja entregue.

“Estamos com nossas equipes avançando os serviços na MA-282 e vamos conectar as cidades de Lagoa do Mato até o Povoado Gavião, com asfalto novo passando na porta dos moradores. A nossa previsão é que, ainda este mês, a obra seja finalizada e entregue. Já na MA-034, a população de Passagem Franca e São João dos Patos aguardam ansiosamente por mais essa grande conquista, e esperamos entregar no próximo semestre”, disse.

Novas rotas estaduais

Os trabalhos das equipes de engenharia finalizaram na MA-245, entre Lago da Pedra e Lagoa Grande, e também acontecem na MA-312, entre Araioses ao Povoado Montevid e pela MA-318, interligando Bom Jardim até São João do CarU.

O asfalto também chega na MA-320, entre os municípios Santo Amaro e Primeira Cruz, importante rota na Região das Areias e pela MA-007, onde os serviços acontecem em dois trechos, do povoado Ouro ao Km 50, se estendendo até o povoado Batavo.

No sul do Maranhão, um dos maiores trechos rodoviários do Maranhão, a MA-006 tem recebido investimentos para a rodovia com serviços de restauração, recapeamento, sinalização horizontal e vertical e melhorias nos dispositivos de drenagem, contemplando 140 quilômetros no trecho entre Balsas e Tasso Fragoso, para melhores condições de trafegabilidade.

Reconstrução de pavimento

Além da implantação de novas rotas, outros serviços importantes estão sendo realizados, como os trabalhos de melhoramento feitos nas rodovias, que recebem, em toda sua extensão, serviços que possibilitam o aproveitamento e a reconstrução do pavimento. Um exemplo é a MA-119, que liga os municípios Santa Luzia até Altamira, e a MA-026, que faz a conexão na região de Codó, do povoado Dezessete ao Triângulo.