Novas praças em São Luís incentivam moradores a sair de casa e a fazer exercícios

Maria Leitão tem 62 anos e há 23 mantém uma banca onde vende revistas e lanches na Praça Marechal Rondon, no bairro Outeiro da Cruz, em São Luís. Ela conhece bem a história da praça e foi uma das pessoas que mais comemoraram a revitalização completa do equipamento público, entregue pelo Governo do Maranhão em outubro.

“A praça era diferente. Os bancos e o piso ficaram mais bonitos e tá tudo arrumadinho agora. Para quem mora aqui, melhorou bastante. Achei que ficou muito bom após a obra”, avalia dona Maria Leitão.

A obra na Praça Marechal Rondon é fruto de um projeto capitaneado pela Agência Executiva Metropolitana (Agem) que tem criado e qualificado espaços de esporte e lazer, nos perímetros urbano e rural de São Luís.

A praça Marechal Rondon tem 1.482,01 m² e recebeu bancos e canteiros, colocação de grama, troca do piso por bloquete sextavado, recomposição de meio-fio, reconstrução de rampas de acessibilidade, além de instalação de nova e moderna iluminação, pintura e capina.

A aposentada Alice Melo, 69, mora há mais de 40 anos no Outeiro da Cruz. Ela aproveitou o novo espaço para incrementar a renda familiar com a venda de lanches durante um festejo religioso que acontece anualmente na região. Essa é a primeira vez que a festa será realizada com a praça revitalizada. Para dona Alice, o investimento público significa mais qualidade de vida para a população.

“Eu gostei muito da nossa praça. Antes era ruim, era feinha a nossa praça. Agora não. Agora nós temos um espaço de lazer para gente fazer nossas caminhadas, nossas atividades, ter uma renda extra”, ressaltou.

Antes da reforma, o matagal e o piso irregular facilitavam a atuação de criminosos, como conta dona Alice.

“À noite aqui, a gente nem olhava quase ninguém. Às vezes a gente passava era até arriscado ser assaltado. Agora com a nova iluminação, a gente se sente mais seguro. Ficou muito bom. Tá ótimo”, garante.

Entre agosto de 2018 e novembro de 2019, só em São Luís, a Agem executou e entregou a obra de revitalização de 12 praças em diversos bairros da capital maranhense. A maior delas, no Jardim América, com 7.784,45 m², contemplou a construção de uma feira, com 80 barracas padronizadas, sendo 60 móveis e 20 fixas, além de playground, quadra e academia ao ar livre.

No último dia 7 de novembro, o presidente da Agem, Lívio Corrêa, assinou a Ordem de Serviço para revitalização de uma nova praça em São Luís, desta vez no bairro Caratatiua.

Mais praças

A Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) também conta com um Programa de Revitalização de Praças. A ideia é promover uma experiência de valorização do espaço público e de fortalecimento dos laços comunitários.

Já foram assinadas as ordens de serviço para revitalização da Praça do Viva Cidade Operária e Praça Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Cohatrac. A Secid aposta nesse tipo de espaço público como ambientes importantes de diálogo, lazer, entretenimento e cultura.

No Cohatrac, a área de intervenção é 3.852 metros quadrados e as obras seguem em ritmo acelerado. “A expectativa é concluir todas as melhorias no início do próximo semestre, obedecendo o prazo previsto para as intervenções”, garante o secretário das Cidades, Rubens Pereira Júnior.

Praças já entregues:

Praça da Avenida José – Jardim América

Canteiro da Avenida Camboa – 1ª etapa Camboa

Praça Ferreira Gullar – Ilhinha

Praça Dom Luís – Itaqui Bacanga

Quadra Poliesportiva Vila Luizão

Praça Vila Esperança

Praça Vila Magril

Praça Marta Vieira – Bequimão

Praça das Amendoeiras – Jardim América

Praça Bom Jesus

Praça Mururu – Coroado

Praça Marechal Rondon – Outeiro da Cruz