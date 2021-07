Nova etapa do Mais Asfalto é iniciada em vias urbanas do município de Açailândia

Os investimentos do Governo do Maranhão, através dos serviços executados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), seguem avançando na cidade de Açailândia. O município recebeu a presença do secretário da Sinfra, Clayton Noleto, e demais lideranças políticas da região para acompanhar mais uma etapa do Programa Mais Asfalto, desta vez, na Vila Ana Júlia.

O bairro vai receber nova pavimentação asfáltica e drenagem superficial em oito ruas na Vila Ana Júlia, um momento inédito para a população. O secretário Clayton Noleto, ao lado do prefeito Aluísio Sousa, e de lideranças da região, acompanharam de perto os trabalhos que já iniciaram no local. Durante a agenda, o secretário também anunciou a revitalização do Baianão, espaço voltado para o esporte em Açailândia.

Clayton também destacou a parceria com a Prefeitura e a importância da realização das obras de pavimentação para melhorar a rotina da comunidade. “Serão R$ 8 milhões de investimentos em pavimentação, em parceria com a Prefeitura. Temos ainda a obra do Parque Ambiental que será um novo cartão-postal para a cidade, a previsão de transformar o Hospital Municipal em um Macrorregional, e a obra no Baianão, para ser um centro para a juventude, e a Praça Wallace. Vamos ultrapassar os R$ 30 milhões de investimentos em Açailândia, só neste segundo semestre. E o que mais nos alegra é chegar em cada obra, e ver que os trabalhadores têm a oportunidade de sustentar suas famílias”, ressaltou.

O prefeito de Açailândia, Aluísio Sousa, enfatizou o compromisso do Governo do Estado, através das ações realizadas pela Sinfra, sob a gestão do secretário Clayton Noleto, que percorreu as ruas da cidade, avaliando e buscando soluções para a população. “Quero agradecer ao Governo do Estado por essa parceria e, acima de tudo, agradecer em nome do povo de Açailândia. Acredito no Governo do Estado, e acredito no secretário Clayton Noleto. Não precisamos reivindicar nada, Clayton conhece essa cidade, pois eu mesmo já andei com ele em todas as ruas”, destacou o prefeito.

Acompanhado do presidente da Agemsul, Davison do Nascimento, o secretário Clayton Noleto visitou as obras de reforma da praça Wallace, em Açailândia, e também concedeu entrevista em uma rádio local sobre os serviços que estão em andamento na cidade. Desde o início da gestão do governador Flávio Dino, Açailândia já recebeu mais de 64 quilômetros de pavimentação em diversos bairros através do Programa Mais Asfalto, somando um investimento superior a R$ 26 milhões aplicados na mobilidade da cidade.

Açailândia em obras

A cidade recebeu no último mês a comitiva do Estado, com a presença do secretário Clayton Noleto, que visitou pessoalmente o terreno onde a obra do parque ambiental será realizada na cidade. O Complexo Esportivo Nilton Oliveira de Amaral também recebeu a visita da equipe da Sinfra, que realizou um levantamento para melhorias do local.

A segurança do município é outro setor que recebeu atenção do Estado. O secretário Clayton Noleto, acompanhado do subsecretário de Infraestrutura, Jonas Alves, e de engenheiros da Sinfra, vistoriou a sede do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para fazer um levantamento de melhorias para o local.

Agendas na região

Ainda nesta semana, a comitiva do Governo do Estado estará acompanhando outras obras na área da saúde, educação e mobilidade que estão em andamento nas cidades de Imperatriz, Senador La Rocque, Formosa da Serra Negra, Buritirana, João Lisboa e Buriticupu.