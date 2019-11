Nova estrada entre Arame e Grajaú reduz pela metade tempo de viagem

“A estrada antes era ruim, cheia de buracos. O trajeto daqui para Grajaú demorava mais de duas horas de viagem, mas agora melhorou muito a vida do cidadão maranhense.” É assim que o professor Edivaldo Vieira resume o impacto da MA-006 entre Arame e Grajaú, recém-entregue pelo governador Flávio Dino.

“Agora, todos que precisam ir a Grajaú demoram menos, em média uma hora”, acrescenta o morador de Arame.

O novo trecho recebeu serviços de drenagem, sinalização horizontal e vertical, placas de identificação das aldeias indígenas.

São 125 quilômetros de asfalto entre Arame e Grajaú. O trecho faz parte de um corredor importante para a economia e para escoar a produção do Sul do Estado.

Segundo o também professor Gilberto Santos, “a melhoria e a manutenção na estrada trouxeram grandes benefícios para a população, para os comerciantes e aos taxistas. Foi melhoria em direitos e até financeira para todos”.

Mais Asfalto

A estrada faz parte do programa Mais Asfalto, que já entregou 3.400 quilômetros de pavimentação nova em ruas, avenidas e rodovias desde 2015 no Maranhão.

Para ter uma ideia desse número, é um pouco maior do que a distância entre São Luís e Curitiba, no Sul do Estado (3.379 quilômetros indo pela BR-135).

São 2.300 quilômetros só em ruas e avenidas de mais de 200 municípios maranhenses. Embora esta seja, pela Constituição, uma atribuição das prefeituras, o Governo do Estado firmou uma grande parceria com as cidades para tirar a população da lama e da poeira.

Nas estradas, são 1.100 quilômetros de asfalto já entregues.