Nova avaliação de alunos no Maranhão auxilia na preparação para o Enem

Para Kelve Lima, vai melhorar o desempenho no Enem. Foto: Divulgação

Kelve Antonio de Oliveira Lima tem 17 anos e está nos preparativos para a prova do Enem deste ano. Cursando a terceira série do Ensino Médio, no Centro de Ensino Benedito Leite, em São Luís, o estudante já tem certeza do que quer para o futuro: ser engenheiro químico. As provas do Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão (Seama), que ele fez esta semana, são um reforço importante, segundo o aluno.



“Dessa prova para a do Enem, a gente vê que não muda muita coisa. Desse modo, nós temos uma noção maior de como são as provas. Muitas escolas não têm esse rigor de exigir de nós um conhecimento sobre o que vai cair, como vai cair, como são as questões. Aqui, até o tempo se tenta replicar”, comentou o estudante.



Assim como Kelve, 280 mil estudantes das séries finais de todo o estado prestaram as provas aplicadas nesta semana. A avaliação vai oferecer material necessário para que a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e os professores foquem nas dificuldades que os alunos ainda possuem.



“Tivemos provas aplicadas na etapa estadual e, também, na municipal. A partir de então, esses dados serão encaminhados para o Caed, que é uma instituição parceira, e a partir de julho nós temos um diagnóstico da nossa rede, para que as atividades a partir de agosto sejam retomadas com foco na superação dessas dificuldades”, explicou a superintendente de Informação e Avaliação do Desempenho Educacional da Seduc, Márcia Thais Pereira.



O Seama, além de um Sistema de Avaliação próprio para o estado e que vai permitir o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, é também parte de um programa maior, o Mais Ideb.

Márcia Thais Pereira conta que a ideia é incentivar os estudantes. Foto: Divulgação

“O programa é composto de uma série de atividades desenvolvidas com os estudantes visando a melhoria dessa qualidade educacional. Hoje temos aulão no sábado, simulados e oferecemos até premiação para estimular cada vez mais esses estudantes”, completou Márcia Thais.



Luana Kelly Ribeiro, também do C.E Benedito Leite, disse que já gosta das provas e simulados. Para ela, que deseja cursar Medicina, todo o desafio antes das provas do Enem é bem-vindo. “Elas ajudam demais, a gente vai treinando até a questão de tempo. No dia a gente fica nervoso, mas essas provas nos ajudam a chegar lá na frente e conseguir”, disse.



Seama



O Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão é uma iniciativa inédita do Governo do Maranhão. O Sistema visa ser uma política de acompanhamento das escolas, seus indicadores educacionais e melhoria da aprendizagem dos estudantes maranhenses.



As primeiras provas foram aplicadas na terça feira (11) e na quarta-feira (12) – para estudantes do 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental. Elas avaliaram, ao todo, cerca de 280 mil estudantes das redes estadual e municipais, de 4.242 escolas em todo o Maranhão.