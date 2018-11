NOTA – Funac

O Governo do Estado, por meio da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), vinculada à Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), informa que:

1. Houve um homicídio de adolescente, na manhã deste sábado (3), no Centro Socioeducativo da Região Tocantina, em Imperatriz. O adolescente foi encontrado pela manhã, vítima de corte por artefato improvisado. O socioeducando era recém-chegado na unidade. Dois adolescentes, que dividiam o alojamento com a vítima, já assumiram a autoria do ato.

2. A Funac está tomando as devidas providências: designou uma equipe da gestão para acompanhamento in loco das apurações e determinou a imediata abertura de processo de sindicância investigativa para a apuração interna dos fatos.

3. Também acionou o SAMU para o atendimento necessário; a Secretaria de Estado de Segurança Pública para apuração do caso; entrou em contato com a família do adolescente para prestar apoio e suporte ao funeral; e como atuação em rede, o Sistema de Justiça de Imperatriz também já foi informado do episódio.

4. A Fundação informa que a unidade operava dentro da capacidade prevista e recentemente foi realizada avaliação dos processos dos adolescentes pelo Sistema de Justiça para garantia da brevidade e excepcionalidade da medida de internação.