Nota de Pesar – Elisângela Cardoso

O Governo do Maranhão, por meio da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac) manifesta profundo pesar pelo falecimento de Elisângela Correia Cardoso que presidiu a Funac e foi uma grande defensora dos Direitos Humanos e dos direitos de crianças e adolescentes.



Elisângela assumiu a Secretaria Adjunta da Criança e do Adolescente da Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) em 2019. Foi presidente da Fundação da Criança e do Adolescente, na gestão do governo Flávio Dino (2015 a abril de 2019) e presidente do Fórum de Entidades Gestoras do Sistema Socioeducativo (Fonacriad), nas gestões de 2015 a 2017 e 2017 até abril de 2019.



Atuou na articulação da implantação da Rede Amiga da Criança de São Luís e na implantação da Rede Maranhense de Justiça Juvenil (Remaju), que possui foco no atendimento socioeducativo e na justiça restaurativa.



Além disso, coordenou o Centro de Promoção da Vida de Crianças e Adolescentes da Área Itaqui-Bacanga – CEPROVI/Pastoral do Menor. Atuou na articulação da Romaria dos Trabalhadores.



Sócia e colaboradora do Centro de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes Padre Marcos Passerini. Atuou por mais de 20 anos na militância dos movimentos sociais ligados à defesa dos direitos da criança e do adolescente e nos movimentos de mulheres negras, dentre eles, o Mãe Andresa.



Nesse momento, nos unimos em orações e mensagens de esperança, apoio e solidariedade à família e amigos para superar essa perda.