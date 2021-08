Nosso Centro: Flávio Dino entrega mais um prédio no Centro Histórico de São Luís revitalizado por meio do programa Adote um Casarão

Preservar o patrimônio histórico, estimular a circulação de pessoas e dinamizar a atividade comercial no Centro de São Luís. Foi com base nessas premissas que o governador Flávio Dino inaugurou na manhã desta quarta-feira (11), mais um prédio do Centro Histórico da capital maranhense revitalizado por meio do programa Nosso Centro. Trata-se do imóvel de nº 472, localizado na Rua de Estrela, que foi completamente reformado através da ação Adote um Casarão, estratégia executada pela Secretaria de Estado das Cidades e do Desenvolvimento Urbano (Secid), que contou como adotante a empresa TVN de telecomunicações.

“O Nosso Centro é um programa que tem vários projetos, várias linhas de ação, desde intervenções diretas do Governo do Estado, assim como também parcerias. Neste caso, parceria com o setor privado, com a empresa TVN que fez um investimento importante nesse prédio cedido pelo Governo do Estado”, explicou o governador Flávio Dino.

No espaço revitalizado, a TVN instalou um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e outros setores da empresa, como o call center primarizado da empresa. O casarão da Rua da Estrela recebeu uma moderna estrutura metálica e de vidro, em formato hexagonal, com espaços interligados por rampas. O objetivo da arquitetura foi apresentar um convívio harmônico entre a história e a contemporaneidade.

Foram realizados serviços de restauração com a recuperação da cobertura, esquadrias, pisos, paredes e fachadas, dentre outros elementos arquitetônicos e suas consecutivas instalações.

Entre os ambientes, há uma recepção compartilhada entre os ocupantes do prédio com telões e computadores, sala de atendimento, sala de treinamento para 35 pessoas, entre outras divisórias. E, ainda, uma sala de descompressão que é um ambiente para ser usado nos intervalos entre o período de trabalho, estimulando as relações interpessoais entre a equipe. O Centro de P&D será uma sala para a geração de tecnologias na área de telecomunicação, aprimoramento de processos e de desenvolvimento de softwares. O investimento na restauração desta parte do casarão foi de R$ 2,5 milhões.

“A gente tá muito feliz em estar aqui, como o segundo casarão entregue dentro do programa Nosso Centro e o primeiro da área de tecnologia. O investimento que o Governo do Estado está fazendo ajuda a direcionar as nossas atividades para cá e toda essa nova vitalidade que a gente está proporcionando aqui. Penso que daqui a um, dois anos, nós vamos olhar para trás e realmente reconhecer de uma forma imensa esse movimento, esse projeto do Adote um Casarão”, avaliou o diretor da TVN, Augusto Diniz.

Estímulo ao empreendedorismo

O projeto da TVN começará com a área de P&D, contribuindo com a geração de emprego e renda, circulação de pessoas e valorização da região. Com o novo prédio, a previsão é de que sejam criados 50 empregos diretos e cerca de 200 clientes por dia.

Para o secretário de Estado das Cidades e do Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, parcerias como essa com a empresa TVN estimulam o empreendedorismo na região central da cidade e proporcionam “atração de pessoas” para o Centro Histórico. Segundo Jerry, outras obras em execução por meio do programa Nosso Centro serão entregues em breve à população.

“É um incremento muito importante, muito forte que o governador está fazendo nesse momento através do programa Nosso Centro e das suas várias dimensões de trabalho, dentre as quais, o Adote um Casarão. Uma parceria muito boa aqui com a TVN. Uma ação muito importante, uma ação que revitaliza o Centro Histórico, que abre oportunidades de emprego, de novos negócios, enfim, de várias atividades que fazem com que o Centro seja frequentado, que as pessoas possam ter aqui espaço de integração e atividade comercial, de lazer, de artes e cultura. Portanto, são espaços muito importantes, temos vários nesse momento em obras, alguns já foram entregues, outros brevemente serão entregues”, frisou Márcio Jerry.

A segunda fase da revitalização do casarão recuperado por meio do Adote um Casarão prevê abrigo para a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e para a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), que instalará, no local, atividades de pós-graduação na área de Ciência da Computação, espaço que também vem sendo chamado de o novo Casarão Tech.

Múltiplos usos

Durante a entrega, o governador Flávio Dino convidou novos empreendedores a investirem no Centro Histórico. Ele destacou como exemplos de ocupação da região histórica que tiveram como foco a movimentação econômica no Centro de São Luís, a reforma do Edifício João Goulart, na Avenida Pedro II, e as obras de revitalização do antigo Centro Caixeiral e de construção da unidade do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) dedicada à gastronomia – ambas em andamento. Ainda segundo o governador, serão cerca de 20 prédios históricos revitalizados até o final do ano.

“Eu quero deixar um convite, um convite a que outras empresas invistam e acreditem como a TVN acreditou que o Centro Histórico é um sítio, é um local adequado para que os negócios funcionem bem, é assim em grandes cidades do mundo e deve ser em São Luís. Temos que compreender o Centro Histórico de São Luís como uma área viva. Todos os programas de requalificação, de restauração das regiões centrais das grandes cidades do mundo que deram certo foram apropriadas pela sociedade. A novidade que o programa Nosso Centro traz é essa ideia de múltiplos usos e, sobretudo, de atração de empresas, porque isso gera negócios associados. Uma grande empresa como a TVN se estabelecendo aqui gera oportunidades para quem trabalha, por exemplo, com alimentação, para outros negócios, pequenos comércios que giram em torno de investidores maiores. Certamente até o final do ano, nós estamos falando de aproximadamente 20 prédios históricos que serão requalificados e ocupados para múltiplos usos, usos governamentais, institucionais, usos comerciais, como nesse caso, empresariais, e também usos residenciais”, detalhou o governador.

Novas restaurações

Durante a entrega do casarão na Rua da Estrela, o governador também assinou ordens de serviço para outras duas obras de restauração: da Igreja do Desterro e da Igreja dos Remédios. O secretário de Estado da Cultura (Secma) e coordenador do programa Nosso Centro, Anderson Lindoso, falou sobre essas duas novidades.

“O governador autorizou hoje a reforma da Igreja dos Remédios, da Igreja do Desterro, para que a gente possa ocupar esses espaços importantes para a cultura local. Espaços e prédios importantes aqui do Centro de São Luís que merecem essa atenção especial. Nós vamos recuperar a fachada e reformar toda a estrutura interna para atender aos visitantes e aos turistas daqui do Maranhão”, pontuou Lindoso.