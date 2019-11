No Ceará, Flávio Dino troca experiências com presidente da Assembleia e deputados estaduais

O governador Flávio Dino esteve, na manhã desta sexta-feira (01), em Fortaleza, onde se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto, e vários outros parlamentares. Na pauta do encontro, a troca de experiências entre os dois estados e o reconhecimento da boa gestão do governo do Maranhão.

No diálogo com os deputados, o governador do Maranhão falou acerca de problemas que afetam ambos os estados, como o vazamento de óleo que tem atingido as praias do Nordeste. Além de reforçar o espírito de união, Flávio Dino convidou os parlamentares a conhecerem as exitosas experiências do governo do Estado que podem servir de inspiração para os cearenses.

Durante a visita, Flávio Dino ainda participou da sessão plenária da Assembleia Legislativa, e destacou o pluralismo político existente na Casa e a importância de uma representação de todas as correntes e pensamentos para um diálogo democrático que garante que políticas públicas e serviços cheguem para todos os municípios do estado.

O governador lembrou que Ceará e Maranhão são estados irmãos, que dividem histórias em comum, assim como esperanças quanto ao futuro. “Esperamos que o Brasil retome o caminho do desenvolvimento, com paz e justiça social, com a certeza de que, dentro das diferenças ideológicas, estamos buscando o melhor em favor de todas as regiões”, destacou.

Na ocasião, Flávio Dino participou, como palestrante, do II Congresso Cearense de Direito Eleitoral, que ocorreu na Assembleia Legislativa. Ele abordou o tema crise da democracia e sistema de Justiça.

O presidente da Assembleia do Ceará agradeceu a visita do governador Flávio Dino e afirmou que essa atitude reforça o sentimento de cooperação já existente entre os dois estados. Para José Sarto, essa atitude reforça ainda mais o trabalho do ParlaNordeste, que é formado por Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste.