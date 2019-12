Natal do Maranhão alegra todas as idades em mais um fim de semana no Centro Histórico

Em mais uma noite de festa, o Natal do Maranhão deixou o Centro Histórico iluminado e cheio de pessoas para prestigiar a vasta agenda de atividades, na cidade natalina montada no Centro Histórico. Na noite deste domingo (8), as atrações já consagradas com a Casa do Papai Noel, a Árvore Cantante, o desfile de personagens natalinos, a rica decoração, o videomapping e o Papai Noel gigante, atraíram milhares para o bairro histórico. O governador Flávio Dino esteve no local para acompanhar a celebração.

O governador ressaltou a importância em poder distribuir alegria nesse momento de Natal, pois a cultura alimenta a vida. “Nesse momento de confraternização coletiva, gratuita e democrática, em que as pessoas podem desfrutar de bons sentimentos, e no espaço público é fundamental por impulsionar valores importantes. Nessa época, marcada especialmente pela ideia de fraternidade universal do Jesus Cristo, traz o sentimento a todas as famílias. Com a programação é o modo de ampliarmos esse conceito para todos os cidadãos de nosso Estado”, enfatizou Flávio Dino.

A cultura, a música e os momentos históricos do Maranhão estão no videomapping, atração projetada na fachada do Palácio dos Leões, que atraiu o público. Apresentação teatral, shows musicais, desfile natalino e o tão esperado Papai Noel gigante coroaram a agenda da noite. O personagem surgiu cumprimentando o público e chamando a atenção de todos, principalmente das crianças, se movimentou e saudando o público.

O secretário de Estado da Cultura (Secma), Anderson Lindoso, também marcou presença na noite natalina e avaliou como “uma boa atração para todas as famílias e pessoas de todas as idades, com vasta programação pensada para todos os públicos, com variedade e segurança”.

Quem acompanhou a comemoração, parabenizou as inovações e a variedade de atrações. “A nossa cidade está de parabéns. Não perdemos em nada para outras cidades. Nosso Natal está lindo, iluminado e dá satisfação ver”, disse a dona de casa Adenildes Silva Marques. Para Socorro Barros, de 51 anos, estava “Tudo muito lindo, maravilhoso e quem organizou soube fazer uma coisa legal e pela primeira vez na minha vida vejo um Natal tão lindo na nossa cidade”.

A programação do Natal do Maranhão prossegue até dia 29 de dezembro, com eventos na área externa do Palácio dos Leões, na Rua da Estrela com a Casa do Papai Noel, shows em palco montado em frente ao Tribunal de Justiça do Maranhão, programação infantil na Praça Benedito Leite e atividades diversas na Praça Deodoro. O evento é promovido pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Luís.