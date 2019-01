Natal de Todos encerra programação com sucesso

Um Natal de Todos inesquecível. Depois de 30 dias de festa, a programação natalina realizada pelo Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís foi encerrada neste domingo (30), com sucesso de público.

A programação contou com shows, tour natalino com jardineira pelo Centro Histórico, vídeo mapping na Fachada do Palácio dos Leões, Papai Noel, cantatas, Sarau de Natal, chuva de neve e muitas outras atrações.

O secretário de Estado da Cultura e Turismo, Diego Galdino, destacou o novo formato do Natal de Todos para este ano. “Ampliamos as atrações e, aproveitando o espaço histórico e de grande beleza arquitetônica da cidade, criamos uma vila cenográfica cheia de luz e magia onde as crianças e famílias se divertiram de forma segura”, afirmou.

A programação do Natal de Todos, aconteceu, também, no Parque Ambiental do Itapiracó. Papai Noel, ballet, cantatas e trenzinho fizeram a alegria da criançada.

No Centro Histórico, a projeção de vídeo mapping na fachada do Palácio dos Leões, a bola encantada e balão mágico permanecerão encantando os visitantes até o dia 6 de janeiro.

Espaços ganharam decoração e iluminação especial. A Praça Pedro II foi transformada em uma Vila Encantada, ambientada com diversos cenários que simbolizam o período natalino.

As Famílias se divertiram, sobretudo as crianças, nas praças Soldadinho de Chumbo, Ursinhos Polares e Boneco de Neve. A Casa do Papai Noel e a chuva de neve foram atrações que atraíram as pessoas que visitam o local.

Atrações culturais

Com espetáculos teatrais, auto de natal, corais, shows musicais e personagens natalinos, as atrações culturais se apresentaram em frente ao Palácio dos Leões, Tribunal de Justiça e Praça Benedito Leite.

Além de apresentações culturais, a Praça Benedito Leite, sempre aos sábados e domingos, funcionou como Praça de Alimentação, com barracas e vendas de pratos típicos e uma grande variedade gastronômica.

Passeio de jardineira

Outra novidade do Natal de Todos desse ano foi o Expresso Natalino. Os passeios aconteceram nos finais de semana do mês de dezembro, saindo do estacionamento da Praia Grande até a Praça Pedro II, local do evento. Além de ser um atrativo a mais, o expresso facilitou a circulação de pessoas até a Vila Encantada.

Segurança

A segurança também foi reforçada, a Polícia Militar do Maranhão (PMMA), em especial o Batalhão de Policia Militar de Turismo se espalharam por toda parte do Centro Histórico, garantindo um acesso tranquilo do público que pode circular em todos os pontos do evento.