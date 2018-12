Natal de Todos abre programação no Centro Histórico e atrai centenas de pessoas

Com programação variada e uma rica decoração natalina, a primeira noite do Natal de Todos atraiu centenas de pessoas ao Centro Histórico que foi preparado para as festas de fim de ano organizadas pelo Governo do Estado e Prefeitura de São Luís

Louvação, espetáculo de som, cores e luzes marcando a grande festa de abertura do Natal de Todos 2018. Foi assim o primeiro dia de comemoração natalina, na noite deste sábado (1°), em frente ao Palácio dos Leões, abrilhantado por um show de fogos de artifício, apresentação do vídeo mapping e a presença do Papai Noel. O governador Flávio Dino e o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, acompanhados das primeiras-damas Daniela Lima e Camila Holanda, respectivamente, e do vice-prefeito, Julio Pinheiro, prestigiaram o evento, que prossegue com uma série de atrações musicais, culturais e artísticas, até dia 23 de dezembro. O Natal de Todos é realizado pelo Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís, com o apoio cultural da Companhia Energética do Maranhão (Cemar).

A magia natalina está em cada canto do Centro Histórico, na área que vai da Praça Dom Pedro II, passando pelos palácios que sediam a Prefeitura, Governo e Tribunal de Justiça, até a Benedito Leite. O colorido vivo e marcante da rica iluminação com milhares de microlâmpadas, guia o público a cada uma das atrações, instalações e personagens distribuídos pela área e emoldurando um dos espaços mais belos da capital. Este ano, novas atrações enriquecem o grande palco de Natal montado no bairro histórico – a bola iluminada, a Vila Encantada e o Expresso Natalino.

“A festa do Natal de Todos integra uma programação fruto de um esforço conjunto para que o público tenha acesso a um diverso calendário de eventos, que garanta a boa convivência, a celebração de bons valores ao povo do nosso Estado, mas também, uma dimensão econômica, pois é um investimento com fins à ativação da economia criativa, da cultura e do turismo. É consolidação de investimentos que garantem movimentações atrativas para o turismo na cidade, o ano todo”, pontua o governador Flávio Dino.

O prefeito Edivaldo enfatizou a união das gestões estadual e municipal, consolidando uma firme parceria que reflete em benefício da população. “É uma parceria de resultados e o governador é um amigo da cidade, que tem feito muito por São Luís e nos dado a oportunidade de caminhar juntos, ao lado da população. Por essa parceria podemos dar início às comemorações natalinas e apresentar aos ludovicenses, demais maranhenses e turistas uma cidade mais bela”.

O Maranhão em som e imagens foi apresentado no vídeo mapping, abrindo oficialmente a programação do Natal de Todos. A projeção na fachada do Palácio dos Leões terá sessões diárias de 10 minutos, das 19h às 22h, até o dia 6 de janeiro. Ao final da projeção, um espetáculo com os fogos de artifícios iluminaram e deram um colorido especial à primeira noite natalina. A chegada do Papai Noel, a bordo da jardineira do Expresso Natalino, foi um dos pontos altos da noite de evento.

O secretário municipal de Cultura (Secult), Marlon Botão destacou a grandiosidade do evento. “O Natal de Todos já é acolhido pelas famílias, pelos visitantes e se consolidou como uma festa de união e reverência ao que São Luís tem de melhor. Reúne música, arte, cultura, contribui para a economia local e coloca nossa cidade Patrimônio Histórico ainda mais em evidência. Que todos compareçam e venham prestigiar a decoração e a programação organizada para agradar a diferentes públicos e faixas etárias”, destacou.

“A programação é para a família, para a criançada, para todas as idades e conforme o lema, é para todos. Esperamos que todos venham prestigiar esse espetáculo organizado com o pensamento de agradar à população e proporcionar alternativa de lazer e reunião, em um período marcado pela fraternidade e alegria. Que todos tenham boas festas”, enfatizou o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), Diego Galdino.

Vila Natalina

Somado à programação cultural, um conjunto de espaços decorados para contemplação pública. A área da Praça Pedro II se transformou na Vila Natalina com personagens como o soldadinho de chumbo, ursinhos polares, chuva de neve e os tradicionais bonecos de neve. A Casa do Papai Noel montada estrategicamente para quem quiser apreciar e fazer fotos e o lindo presépio que remete ao nascimento de Cristo.

O Expresso Natalino será atração aos domingos, a partir das 18h, realizando diversas viagens pelo Centro Histórico. O trajeto tem saída do estacionamento da Praia Grande, passando pela Praça Nauro Machado, Canto da Cultura e Casa do Maranhão em direção à Praça Dom Pedro II. O passeio de cerca de 30 minutos terá orientação do guia e poeta Guilherme Guimas, narrando fatos da cultura, história e arquitetura da cidade; e a cada parada, interação com personagens históricos do grupo Tramando Teatro & Uimar Jr.

As luzes da bola encantada montada na Praça Benedito Leite são uma atração a mais. Quem entra na instalação faz um breve passeio pelo colorido marcante e pode registrar o momento em foto. Além destes, os elementos de Natal decoram as fachadas dos principais monumentos do trecho – palácios dos Leões e La Ravardière, Tribunal de Justiça e Catedral da Sé, entre outros espaços públicos.

“Esta parte do Centro Histórico, que já era muito linda, ficou ainda mais. Eu fiquei surpreso com a diversidade da decoração, de espaços para contemplar e também de atrações culturais. A gente estava já pensando o que fazer nesse período e não esperava ver um espaço tão bem planejado e com atrações em todo o canto. Gostei demais, meu filho e minha mulher também e vamos curtir outros dias”, destacou o técnico em informática Bruno Lima, 28 anos, que estava na companhia da esposa Jéssica Lima, 30, e do filho Asath Lima, cinco anos.

Segurança, beleza, praticidade e higiene. Para a universitária Iolanda Oliveira, 40 anos, que durante o Natal de Todos vai trabalhar no comércio de alimentos, o novo formato das barracas favorece o comércio sem comprometer a organização e beleza da decoração natalina. “Eu achei ótimo, porque estão padronizadas, o que torna mais fácil manter o ambiente limpo. Aos olhos de quem visita fica muito mais agradável e bonito. Parabéns aos organizadores por essa iniciativa”, frisou. As barracas têm formato de casa com janela e cerca, formando uma vila e facilitando a interação entre os vendedores.

A agenda de atrações da noite de abertura contou ainda com show do saxofonista Caio Mesquita, apresentação da Banda do Bom Menino, do Coral Jovem Adventista e chuva de neve com Trio de Cordas. O esquema de segurança, com policiais circulando a área e placas de sinalização para orientar as pessoas, são outros diferenciais do evento, pensados para garantir tranquilidade e segurança ao público. Presentes ainda ao evento, o deputado federal e senador eleito Weverton Rocha e familiares, secretários de Estado e municipais, além de outras autoridades.

Atrações variadas

Shows musicais e teatrais acontecem em todo o ambiente durante a programação do Natal de Todos, com atrações em frente ao Palácio dos Leões, Igreja da Sé, no prédio da Sectur, Praça Benedito Leite e Tribunal de Justiça, onde foi montado um palco.

Os espetáculos serão sempre aos fins de semana. No dia 8 de dezembro, data que marca as comemorações pelo feriado de Nossa Senhora da Conceição, está programado um pocket show com a cantora Luiza Possi. Aos sábados e domingos, a Praça Benedito Leite vai funcionar como Praça de Alimentação, onde estarão instaladas barracas oferecendo grande variedade gastronômica. No local, as barracas da Feirinha São Luís também estarão funcionando deste sábado a partir das 18h e aos domingos o evento se estende até as 18h com a presentações culturais.