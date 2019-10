Na 13ª Semana Maranhense de Dança, espetáculo transforma angústia em maravilhas

Expressar por meio da teatralidade da dança contemporânea como maravilhas podem surgir a partir de angústias e das pressões da vida moderna. Esse é o escopo de “O Instante do Aquilo”, espetáculo produzido pela Companhia de Ballet da Cidade de Niterói (CBCN), encenado na noite desta terça-feira (15), no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís, dentro da programação da 13ª Semana Maranhense de Dança.

A coreografia é do espanhol Chevi Muraday, que criou o espetáculo inspirado em um fenômeno da natureza. Durante tempestades em Júpiter e Saturno, dois dos maiores planetas do Sistema Solar, raios convertem metano em fuligem, que se cristaliza como uma espécie de diamante.

“Ele [Chevi Muraday] pegou esse mote desse fenômeno e reverteu para o cotidiano do ser humano. Ele fala dessas pressões que a gente vive na sociedade, e o que a gente pode tirar de bom desse tipo de pressão que a gente sofre durante toda a vida”, detalha o diretor artístico da CBCN, Fran Mello.

Fran Mello nasceu no Maranhão e conta que trazer um espetáculo da CBCN para a Semana Maranhense de Dança é um sonho antigo. Mello participou de todas as edições da Semana, mas essa é a primeira vez como diretor.

“Sempre participei da Semana Maranhense de Dança; quando não fui curador, fui professor. A Semana de Dança faz parte mim e trazer um pouco de mim lá de Niterói tá sendo fantástico”, diz.

Motivação

Com mais de 30 anos carreira, a bailarina paulista Jeanete Guenka se apresenta pela segunda vez no Maranhão. Para a artista, é uma “alegria” e um “estímulo” participar da Semana Maranhense de Dança encenando “O Instante do Aquilo”.

“A gente fica motivado em poder estar aqui trazendo nosso trabalho. Esse espetáculo tem mensagens muito bonitas. É um espetáculo muito humano, que fala das dificuldades humanas, das relações e daquilo que a gente pode transformar, permutar”, afirma Guenka.

A estudante de Direito Lourdes Pacheco assistiu ao espetáculo e acha importante que o Teatro Arthur Azevedo esteja aberto para receber esse tipo de atração. Ele participa há vários anos da Semana Maranhense de Dança e defende que o investimento em cultura é essencial para o desenvolvimento local.

“Já vim em outras edições e acho muito importante a questão da cultura no nosso estado, uma necessidade muito grande, inclusive na questão educacional. A cultura é tudo. Ninguém vive sem cultura. Que essa juventude possa se desenvolver com a dança, com o teatro. Isso é muito importante para que o Maranhão se desenvolva melhor”, avalia Lourdes.

A Companhia de Ballet da Cidade de Niterói também apresentou durante a 13ª Semana Maranhense de Dança o espetáculo “Casa de Carii”, montagem do coreógrafo Gleidson Vigne, que explora ritmos cariocas e as silhuetas da cidade do Rio de Janeiro.

13ª Semana Maranhense de Dança

Reconhecido pela categoria artística do estado como o maior festival de dança do Maranhão, a 13ª Semana Maranhense de Dança se estende até o dia 20 de outubro, com apresentações no Teatro Arthur Azevedo, Praça Nauro Machado, Hospital Nina Rodrigues, Feirinha São Luís e outros pontos de São Luís.