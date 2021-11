Municípios de Mata Roma e Governador Nunes Freire recebem novas ambulâncias do Governo do Maranhão

“A saúde é um grande investimento do nosso Governo. Já investimos mais de R$ 16 bilhões desde que assumi o Governo. E vamos continuar, porque sabemos que é uma grande prioridade das famílias do Maranhão”, disse o governador Flávio Dino nesta quarta-feira (17), durante a entrega de mais duas ambulâncias, dessa vez em reforço à saúde dos municípios de Governador Nunes Freire e Mata Roma.

A entrega dos equipamentos de saúde foi realizada no estacionamento interno do Palácio dos Leões, em São Luís, e contou com as presenças dos prefeitos das duas cidades. Para o prefeito de Governador Nunes Freire, Josimar Alves de Oliveira – popularmente conhecido como Josimar da Serraria – a parceria dos municípios com a gestão estadual é positiva e vem gerando resultados positivos para a população.

“Nós estamos aqui hoje para receber uma ambulância que servirá muito para o município de Governador Nunes Freire. Tenho certeza que a realização do nosso grande sonho é também a construção do hospital e já está em andamento. Sei que para que o município cresça é preciso que tenha também essa parceria do Estado e nós estamos ombreados com o governador Flávio Dino nesta luta por mais dignidade para a população do estado e da nossa cidade”, afirmou o gestor municipal ao receber as chaves da ambulância.

Reforço após tragédia

Já a ambulância destinada ao município de Mata Roma é fruto de emenda parlamentar do deputado federal licenciado e secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Márcio Jerry.

“Essa é mais uma entrega de ambulâncias para prefeituras do Maranhão. Neste caso, uma das ambulâncias, a de Mata Roma, é derivada de uma emenda parlamentar de minha autoria, que destinou recursos para a Secretaria de Estado da Saúde [SES], e um dos itens é aquisição de 10 ambulâncias, uma das quais é esse que hoje nós temos a alegria de entregar ao povo de Mata Roma”, destacou Jerry.

A entrega da ambulância atende a uma solicitação do prefeito de Mata Roma, Besaliel Freitas Albuquerque. No dia 29 de setembro deste ano, uma ambulância da Prefeitura de Mata Roma colidiu com uma carreta na BR-135, causando a morte do condutor do veículo e a destruição completa do equipamento de saúde, como explica o prefeito Besaliel.

“Hoje o município de Mata Roma está recebendo essa ambulância. Ambulância essa que veio por conta de uma tragédia muito grande em que nós perdemos tanto a ambulância quanto o condutor dela. Viemos falar com o governador, conversamos com Márcio Jerry e eles se sensibilizaram. A nossa mensagem agora é de agradecimento”, frisou Besaliel.

Mais investimentos em saúde

De acordo com o governador Flávio Dino, os investimentos do Executivo Estadual na área da saúde serão continuados. Durante a entrega das ambulâncias às cidades de Mata Roma e Governador Nunes Freire, Dino citou como exemplo, a recente inauguração do Hospital Regional de Pedreiras Dr. Kleber Branco, que vai fortalecer o atendimento para a população de vários municípios circunvizinhos.

“Tivemos nos últimos dias uma intensa dedicação à pauta da saúde. A inauguração do Hospital Regional de Pedreiras, estamos finalizando muitas obras, em apoio inclusive a municípios, com reformas de hospitais municipais. Também temos equipamentos de saúde do Governo do Estado que ainda serão inaugurados, e prosseguimos com esse trabalho relativo ao transporte dos pacientes, a integração dos hospitais estaduais, regionais e macrorregionais com as redes municipais. Os prefeitos fazem os pedidos, nós fazemos as compras, são doações que o Governo faz às Prefeituras Municipais. Hoje foram mais dois municípios atendidos. E vamos continuar atendendo, todas as semanas, todos os meses”, afirmou Flávio Dino.