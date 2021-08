Moradores de povoado na Ilha de Curupu, em Raposa, recebem cartões do programa Minha Casa Melhor

Para chegar ao isolado Povoado Canto, localizado na Ilha de Curupu, território a 12 km da sede do município de Raposa, é necessária uma longa travessia marítima, seguida de um percurso em estrada de terra. As dificuldades para acessar a comunidade não impediram que a secretária adjunta de Governo (Segov), Cricielle Muniz, se deslocasse ao povoado na manhã desta terça-feira (10), para realizar a entrega de cartões do Minha Casa Melhor a beneficiários do programa na localidade.

Coordenadora do Minha Casa Melhor, Cricielle Muniz e sua equipe entregaram os cartões do programa diretamente nas mãos dos contemplados. Ao todo, 200 famílias da baixa renda do município de Raposa foram sorteadas com cartões no valor de R$ 600,00, destinados à compra de móveis, eletrodomésticos, utensílios para o lar ou gás de cozinha.

O programa Minha Casa Melhor foi uma das estratégias adotadas pelo Governo do Maranhão para atenuar os impactos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19.

“Esse tem sido o compromisso do governo: chegar às famílias que mais precisam. Nós fizemos a travessia para a comunidade Ilha do Canto, onde famílias foram contempladas pelo Minha Casa Melhor. Esse tem sido o compromisso do nosso governador Flávio Dino, sobretudo para salvar a vida das famílias maranhenses diante desse cenário difícil que vivemos de pandemia”, frisa a secretária Cricielle Muniz.

Até o momento, o Minha Casa Melhor já alcançou pessoas em situação de vulnerabilidade social de 200 cidades maranhenses. Até o dia 28 de agosto, data do último sorteio, todos os 217 municípios do Maranhão serão beneficiados pelo programa.

“Chegou em boa hora”

Não há cadastro ou inscrição para ser beneficiado com o cartão individual do Minha Casa Melhor. A participação nos sorteios é automática e contempla pessoas com inscrição ativa no CadÚnico [Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais]. Esse é o caso de Lurdinez Ferreira da Silva, uma das moradoras do Povoado Canto que receberam o cartão do Minha Casa Melhor. Para ela, o cartão chega em boa hora, já que, com o recurso do Minha Casa Melhor, finalmente ela vai poder comprar um fogão novo.

“Chegou em boa hora. Tô feliz por ter recebido esse cartão, vou comprar um fogão que eu estava precisando. Estou muito feliz por ter sido comtemplada. Agradeço ao nosso governador Flávio Dino”, celebra Lurdinez.

Lurdinez ressalta que essa não é a primeira vez que comitiva do governo estadual desembarca na sua comunidade para levar auxílios aos moradores da Ilha. Ela mesma já recebeu uma cesta básica, foi contemplada com o Vale Gás – programa social destinado a pessoas com renda no valor de R$ 0,00 – e imunizada contra a Covid-19 por meio de ação de vacinação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) no povoado.

“A melhor gestão pra mim tá sendo agora, porque fui contemplada no Vale Gás, já fui contemplada com uma cesta básica, tivemos a vacina no nosso povoado, e não precisamos ir até a sede do município. Tá tudo de bom. Tô muito feliz. O governo Flávio Dino é muito bom. É uma gestão ótima”, destaca a beneficiária.

Estímulo à economia

O Minha Casa Melhor também é voltado para aquecer o comércio local em cada município onde há sorteados pelo programa. As compras com o cartão do Minha Casa Melhor devem ser realizadas em estabelecimentos comerciais previamente cadastrados no site do programa (minhacasamelhor.ma.gov.br). O dinheiro utilizado nos cartões vai direto para a conta dos lojistas.

O prefeito de Raposa, Eudes Barros, elogiou a iniciativa e agradeceu o apoio do Governo do Estado ao município em ações sociais e na ativação da economia na cidade.

“Aproveito a oportunidade para agradecer o governador Flávio Dino que tem dado apoio total ao nosso município. Agora nós estamos com a entrega dos cartões Minha Casa Melhor, isso vai incentivar o comércio local, vai dar um incentivo muito grande à economia do município e assim nós estamos de braços abertos para esperar do Governo do Estado aquilo que pode contribuir cada vez mais com o povo da Raposa”, ressalta Eudes Barros.

O próximo sorteio do Minha Casa Melhor será no sábado (14), beneficiando 1.900 pessoas de baixa renda dos municípios de Bacabal, Lago Verde, Conceição de Lago-Açu, São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago do Junco, Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Igarapé Grande e Lagoa Grande do Maranhão. Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo programa Daqui, da TV Mirante, e por meio das redes sociais do Governo do Maranhão.