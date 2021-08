Micro e Pequenas Empresas geraram mais de 89% dos empregos formais no Maranhão

Do mercadinho do bairro ao salão de beleza, as micro e pequenas empresas (MPEs) desempenham um papel crucial na geração de empregos e renda do Maranhão. Somente no primeiro semestre deste ano, elas foram responsáveis pela contratação formal de 17.737 trabalhadores no estado, ou seja, os pequenos negócios criaram 89% das vagas com carteira assinada. O número é quase sete vezes maior que o total de empregos gerados pelas empresas de médio e grande porte que, no mesmo período, abriram 2.745 vagas.

Os dados estão disponíveis no site www.jucema.ma.gov.br e integram parte de mais um estudo inédito elaborado pela Junta Comercial do Maranhão (Jucema), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia. O estudo é baseado nas informações do Novo CAGED disponibilizados atualmente pelo Ministério da Economia.

Ao falar sobre o pioneirismo da Jucema em lançar um relatório com esse perfil, o presidente do órgão, Sérgio Sombra, explicou que a Junta Comercial também tem agregado ao seu portfólio de serviços a consolidação e divulgação de informações que possam contribuir com o fomento de políticas públicas que promovam o desenvolvimento socioeconômico do estado. “O documento evidencia aspectos importantes das contratações, levantando características sociais, dinâmica ocupacional e retomada econômica em cada um dos setores. Trata-se de um relatório completo que pode municiar a sociedade com informações importantes sobre a participação das empresas maranhenses na geração de emprego e renda, assim como contribuir com a implementação de políticas públicas assertivas”, detalhou o gestor.

Além de comprovar que as MPEs são uma potência econômica no meio da classe produtiva, o relatório indica um ritmo acelerado da recuperação econômica do estado influenciado principalmente por conta da celeridade da vacinação contra a Covid-19 no estado.

O idealizador e coordenador da pesquisa, Ricardo Diniz, que também é o vice-presidente da Jucema, analisa com otimismo o cenário atual. “Com o avanço da vacinação no Maranhão e a retomada gradativa das atividades no estado, tanto MPEs quanto as grandes e médias empresas apresentaram um resultado muito positivo nos últimos meses, com destaque para o mês de junho. Espera-se que a tendência positiva continue considerando que o resultado do CAGED é um bom termômetro para acompanhar as expectativas do setor privado em relação à condução da pandemia”, reforçou Diniz.

Painel de Empregos Formais

Além do relatório específico das MPEs, a Junta Comercial também disponibilizou no site um painel interativo de Empregos Formais onde o cidadão consegue fazer uma pesquisa mais abrangente sobre o assunto, com dados atualizados tanto do Maranhão como do Brasil.

Com possibilidades diversas de consultas sobre o saldo de empregos e números gerais sobre as contratações, as pesquisas interativas também permitem filtrar e cruzar informações de ano, porte, setor, raça/cor, idade, ocupações, atividades, regiões, estados e municípios. Quando são analisadas as posições na ocupação do mercado de trabalho maranhense, os indicadores revelam que os profissionais de técnico de enfermagem estão no topo com 1.526 contratações, seguido de assistente administrativo com 1.312 empregos formais.