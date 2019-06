Medalhistas em Olimpíadas de Matemática e Física, alunos do IEMA são recebidos por Flávio Dino

Flávio Dino em encontro com medalhistas do IEMA

Com pouco mais de três anos, o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) coleciona títulos e prêmios em competições de conhecimento nacionais e internacionais. Nesta terça-feira (25), o governador Flávio Dino recebeu no Palácio dos Leões os medalhistas de duas recentes competições: a Etapa Nacional da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras e a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas.



Os estudantes concorreram com escolas de todo o Brasil e houve até quem repetisse o feito das primeiras colocações, como Elaine Sousa Benício, que é aluna do 3º ano da Unidade Plena do IEMA de Pindaré e que este ano garantiu a medalha de prata.



“Para mim é um imenso prazer representar a minha unidade plena, o nosso estado em uma olimpíada. Ganhar uma olimpíada no universo de alunos e escolas que participam é mostrar que o IEMA me capacitou para isso”, disse a estudante.



Lourival Aerthon Sousa Pereira, estudante do 2° ano do IEMA Itaqui- Bacanga, em São Luís, levou a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Na escola, ele aprendeu não só as aulas, mas também a gostar da matéria.



“Quando eu ingressei no IEMA, eu nunca tinha estudado Física e eu me apaixonei pela Física no IEMA. A escola me ajudou a desenvolver esse gosto e essa medalha mostra isso, esse trabalho que foi feito junto com os professores, a gestão”, disse.



O governador Flávio Dino também falou do trabalho do Governo do Estado para desenvolver a educação no estado. “Nós consideramos que essas medalhas, esses prêmios, são consequência do trabalho cotidiano bem feito, com uma metodologia séria e com uma proposta séria que é melhorar a educação do Maranhão”, destacou o governador.

Flávio Dino em encontro com medalhistas do IEMA. Foto: Nael Reis/Secap

Este é o terceiro ano consecutivo que estudantes do IEMA conquistam medalhas na Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras e a primeira vez na de Física. O reitor do instituto, Johnatan Almada, ressaltou a importância das conquistas especialmente considerando os resultados dos estudantes do Ensino Médio em todo o Brasil nessas disciplinas.

“Isso é fruto do trabalho aplicado e dedicado que o governo Flávio Dino dá para a educação e sem dúvida nenhuma representa muito para o Maranhão e Brasil. Um país em que 96% dos jovens terminam o Ensino Médio sem saber matemática e nós, do Maranhão, estamos mostrando que é possível fazer uma escola pública de excelência”, completou.

Mundo no IEMA

Quem também conversou com o governador Flávio Dino foi a estudante Argentina Maria Julieta. Ela está cursando o 2º ano do Ensino Médio na Unidade Plena de São Luís por meio do programa Mundo no IEMA, que traz intercambistas para trocas com estudantes da instituição.

“A experiência está sendo muito boa porque me senti acolhida por professores, alunos e diferentes funcionários, gostei do jeito que recebem os alunos, ensinam e cuidam de todos os estudantes”, comentou.