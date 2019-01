“Me sinto orgulhosa em ser maranhense”, diz professora na posse de Flávio Dino

Com sentimento de confiança e otimismo, milhares de pessoas encheram a Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de São Luís, na tarde desta terça-feira (1º), para acompanhar a cerimônia de posse do governador reeleito Flávio Dino.

Com 55 anos, Marina Martins é professora da rede privada de ensino e fez questão de presenciar a cerimônia. Segundo ela, o trabalho que vem sendo desenvolvido no Estado fez com que ela saísse de sua casa no Turu, na companhia da filha mais velha, para prestigiar a posse de Dino. “Me sinto muito orgulhosa em ser maranhense e ver que o nosso governador é o melhor do país. Isso engrandece ainda mais nós maranhenses”, diz.

Sobre a próxima gestão, Marina é categórica: “Eu tenho certeza que ele não vai nos decepcionar. Ele é uma pessoa de caráter, de personalidade. Vem fazendo um trabalho maravilhoso, está dando oportunidade das pessoas se sentirem bem no Estado. Há muito tempo não tinha essa oportunidade, de ver como o Estado vem crescendo”.

Famílias inteiras se mobilizaram para participar da posse do governador Flávio Dino, como a de Rafael Rodrigues, de 25 anos, que foi à praça junto com a mãe e os irmãos. Ele ressalta o trabalho desenvolvido na área da educação.

“Ele trabalhou muito. Quando a gente percebe a questão da escola, da educação, a gente tem visto uma diferença grandiosa. A expectativa é que esse trabalho só aumente na próxima gestão. Espero que ele continue desenvolvendo nosso Estado”, afirma.

Rafael destacou ainda o projeto Escola Digna: “É um programa muito bom, principalmente para o interior, nas áreas que mais sofriam. Tinha crianças que não tinham como estudar, e muitas que sequer tinham alimento. O Escola Digna veio justamente para beneficiar essas pessoas que têm uma carência no estudo, oferecendo uma estrutura de fato digna para essas crianças”, concluiu.

Entusiasmada e com bandeirinhas do Maranhão na mão, Joana Maria levou os três filhos. “Hoje estou começando meu ano aqui juntos dos meus filhos comemorando o lindo trabalho que ele fez no Maranhão, na certeza de que esse trabalho vai continuar”, diz.