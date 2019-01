Matrículas no Iema encerram nesta sexta-feira

Os estudantes selecionados para unidades plenas do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) de Axixá, Bacabeira, Brejo, Cururupu, Itaqui-Bacanga, Matões, Pindaré-Mirim, São Luís e Timon têm prazo até esta sexta-feira, 11, para fazer a matrícula no Instituto. Depois deste período, caso ainda haja vagas a serem preenchidas por desistência, não comparecimento na matrícula ou desclassificação de candidatos, o Iema divulgará, no dia 15 de janeiro, a primeira convocação de candidatos excedentes com matrículas a serem realizadas do dia 16 a 18 deste mês.

Se ainda tiver vagas, o Instituto convocará demais excedentes no dia 22 se janeiro, com posterior matrícula de 23 a 25. As convocações serão realizadas por meio do site www.iema.ma.gov.br. Com início do período letivo marcado para o dia 11 de fevereiro, 1.260 novos alunos serão recebidos pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão neste ano. Os estudantes, que iniciarão a primeira série do Ensino Médio em nove unidades de ensino, também terão capacitação técnica com educação em tempo integral e inovações preparadas pelo instituto.

“Já apresentamos a diretriz educacional para 2019, então as coisas que deram certo vão continuar e serão fortalecidas”, afirmou o reitor do Iema, Johnatan Almada. Sobre as novidades, ele explicou como vão funcionar a mentoria pedagógica, o programa Profissão 2030 e o Mundo no Iema. “Já existe a tutoria dos estudantes, agora nós criamos uma mentoria pedagógica para os professores, para que eles aprendam entre eles e com professores de referência nas áreas do conhecimento de outros lugares”, explicou o reitor.

Profissão 2030

Alinhado à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, plano da Organização das Nações Unidas (ONU), o instituto maranhense vai iniciar o programa Profissão 2030. “Esse programa é ligado à garantia do direito a uma profissão para os maranhenses que fazem qualificação conosco e, o Mundo no Iema, que é uma experiência piloto em que nós queremos trazer estudantes estrangeiros para fazer um semestre conosco no instituto”, completou Almada.

Outras iniciativas como o Iema no Mundo, que neste mês embarcou mais sete estudantes para uma experiência de intercâmbio e está em sua segunda edição será continuado, além de todo o modelo pedagógico que garantiu o destaque dos estudantes em competições de conhecimento nacionais e internacionais.