Em reportagem deste sábado (1º) sobre o início das prévias juninas, o jornal Folha de S. Paulo destaca o São João do Maranhão como “um dos que mais tem crescido no Nordeste”.

“Temos o São João mais diversificado do país. Tem um pouco de tudo da cultura do Maranhão na festa”, disse à Folha, o secretário estadual de Cultura, Diego Galdino.

Para o São João deste ano estão previstas apresentações de 430 grupos folclóricos no Centro Histórico de São Luís, que “vira o palco principal”, diz o jornal.

A programação oficial começa no próximo dia 14, com as prévias, e ao longo do mês de junho o Centro Histórico de São Luís receberá atrações, sempre às sextas e sábados, na Praça Nauro Machado, com muito Bumba-meu-boi, danças regionais, tambor de crioula, forró e shows musicais.

No dia 19 a festa começa nos Arrais do Ipem (Calhau) e na Praça Maria Aragão. Em Imperatriz, a programação oficial do São João do Maranhão vai de 12 a 15 de junho. Além dos arraiais oficiais, o São João estará em vários bairros da capital.

Mas São Luís já transpira São João. As bandeirinhas juninas este ano ganharam um colorido pra lá de diferenciado e a decoração virou um sucesso entre turistas e maranhenses.

Mosaicos retratando personagens e símbolos do São João maranhense vêm atraindo diariamente centenas de pessoas em busca de selfies e fotos no novo cenário da cidade. A melhor notícia é que o movimento ajudou a aquecer a economia local antes mesmo do início das festas.

Comerciante no Centro Histórico há 40 anos, seu João Bráulio aprovou a novidade. “Com o mosaico de bandeirinhas aumentou bastante o movimento. Em São Luís parece que tá todo mundo aqui no Centro Histórico. Melhorou o movimento aqui pra gente, o mosaico atraiu bastante gente. Este ano o São João tá mais diferenciado”, atesta.