Márcio Jerry e Marcelo Tavares são reconduzidos à Secap e Casa Civil

O governador Flávio Dino nomeou, nesta quinta-feira (24), os deputados eleitos Marcelo Tavares e Márcio Jerry para a Casa Civil e para a Secretaria de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), respectivamente.

Eles retornam à titularidade das pastas, que ocuparam de janeiro de 2015 até março deste ano, quando se desvincularam do governo.

“É uma grande honra retornar à Casa Civil do Governo Flávio Dino. Governo esse aprovado por grande maioria da população maranhense e reconhecido nacionalmente como o melhor do Brasil”, declara Marcelo Tavares.

“Com muita honra volto à Secap atendendo a uma convocação do governador Flávio Dino para auxiliá-lo na conclusão do primeiro mandato e início do segundo mandato como governador”, afirma Márcio Jerry.

Durante os últimos meses, as funções foram exercidas por Rodrigo Lago, que se manteve a frente da Secretaria de Transparência e Controle (STC) e cumulativamente conduziu a Casa Civil, e Ednaldo Neves que já integrava o corpo administrativo da Secap e assumiu a titularidade da pasta durante o período eleitoral.

Com a mudança, Rodrigo Lago volta a conduzir apenas a STC e Ednaldo Neves retorna ao cargo de secretário adjunto de Articulação Política.

PERFIL

Marcelo Tavares

Recém-eleito deputado estadual pela quarta vez, Marcelo Tavares já foi presidente da Assembleia Legislativa. É formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão e, desde o início do governo Flávio Dino conduz a Casa Civil.

Márcio Jerry

Jornalista e ex-professor da Universidade Federal do Maranhão, Márcio Jerry foi eleito como deputado federal no último dia 7 de outubro. Presidente estadual do PCdoB-MA desde outubro de 2013, ele também integrou a equipe de secretários do governador Flávio Dino no início do mandato, além de ter sido o coordenador das três campanhas de Flávio Dino ao governo.

Márcio Jerry já exerceu os cargos de secretário de Comunicação e de Governo do município de Imperatriz; e de Comunicação Social da Prefeitura de São Luís.