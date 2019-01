Maranhenses têm até quinta-feira (31) para pagar contas atrasadas de água com desconto

Encerra, na próxima quinta-feira (31), o prazo para pagar com desconto contas atrasadas da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), do Programa Fique em Dia com a Caema. São descontos de até 100% nos juros e multas, além de redução do próprio valor da conta. Isso vale para moradores e empresas.

Podem aderir todas as contas vencidas e não pagas até o dia 27 de novembro de 2018. Até agora, já foram feitas quase 27 mil negociações, no valor de R$ 18 milhões.

Veja as faixas de descontos

Para quem pagar à vista: desconto de 100% nos juros e na multa e desconto de 30% no valor principal da dívida (o valor que está na conta).

Para quem parcelar em 3 vezes: desconto de 100% nos juros e na multa e desconto de 20% no valor principal da dívida (o valor que está na conta).

Para quem parcelar em 6 vezes: desconto de 100% nos juros e na multa e desconto de 10% no valor principal da dívida (o valor que está na conta).

No caso do parcelamento, o valor de cada parcela não pode ser menor do que R$ 100.

Para aderir, o cliente deverá comparecer a qualquer uma das unidades de negócios da Caema na capital e no interior, além dos postos de atendimento do Viva e Procon.

Na capital, as unidades ficam no Centro, Anjo da Guarda, Cidade Operária, Cohatrac e Vinhais, além de unidades de atendimento nos Vivas/Procon.

No interior, a adesão ao Programa pode ser feita em uma das nove gerências regionais, localizadas em Imperatriz, Itapecuru, São João dos Patos, Pedreiras, Coroatá, Pinheiro, Presidente Dutra, Chapadinha e Santa Inês, além de escritórios de atendimento nas cidades que contam com sistemas de operação.

Veja aqui endereços e telefones de atendimento: