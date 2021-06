Maranhão sobe mais de 10 posições no ranking nacional da vacinação

De acordo com o ‘vacinômetro’ divulgado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, o Maranhão já ocupa a 13ª colocação entre os estados brasileiros que mais aplicaram pelo menos a primeira dose de imunizantes contra o coronavírus.

Segundo levantamento divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo e atualizado às 20h15 desta terça-feira (8), o estado já aplicou a primeira dose da vacina em 29,7% de sua população adulta, colocando o Maranhão 11 posições acima no ranking nacional da vacinação contra a Covid-19, já que há exatamente dois meses, o estado ocupava a 24ª posição, com 10,5% das pessoas com mais de 18 anos de idade inoculadas com a dose inicial. Contabilizando os números da primeira e segunda dose, o estado já ultrapassou a marca de 2 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19.

O Maranhão vem se utilizado de todas as frentes possíveis para acelerar a campanha vacinal. No início desta semana, governador Flávio Dino compartilhou em suas redes sociais, imagens da aeronave do Comando Tático Aéreo (CTA) iniciando a distribuição de novas doses da Pfizer e AstraZeneca para municípios maranhenses com mais de 85% das doses aplicadas.

“Muito empenho nesta segunda-feira, como nos demais dias, para as vacinas chegarem em todo o Maranhão, com a máxima velocidade. Quanto mais vacinas, mais vidas salvas”, afirmou o governador.

Arraial da Vacinação

No último final de semana, Flávio Dino esteve no Arraial da Vacinação, projeto da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Secma), que reuniu grupos culturais maranhenses em um intenso mutirão de vacinação que atravessou a madrugada de sábado (5) para o domingo (6), em um shopping no município de São José de Ribamar. Resultado: mais de 4.500 pessoas com idade a partir de 38 anos de idade vacinadas em 28 horas ininterruptas de evento.

No próximo final de semana o Arraial da Vacinação estará na cidade de Timon, no sul do Maranhão. A proposta é dar velocidade à cobertura vacinal e valorizar os artistas locais da região, duramente penalizados com o cancelamento das festas juninas pelo segundo ano seguido.

O Maranhão também ganhou destaque quando o governador anunciou a imunização dos trabalhadores da Construção Civil e de jornalistas e demais profissionais da comunicação, que não interromperam suas atividades em mais de um ano de surto epidemiológico.

Sputnik V

O governador Flávio Dino acerta agora os últimos detalhes para a aquisição da vacina Sputnik V, que teve a compra liberada pela Anvisa na semana passada. O Governo do Maranhão firmou contrato de compra de 4,5 milhões de doses desse imunizante.

“Nós temos lutando há muitos meses para que a vacinação avance rapidamente, uma vez que ela é fundamental para que haja a salvação de vidas e a proteção à saúde da população […] Além de lutar pela aquisição de mais vacinas para o povo do Maranhão, nós estamos auxiliando no processo de aplicação”, destacou Flávio Dino.

No mapa da vacinação desenvolvido pelo Consórcio dos Veículos de Imprensa e disponível no site da Folha de S. Paulo, o Maranhão já aparece na cor azul forte como um dos estados que mais vacinou, com 1.460.140 de pessoas vacinadas com a primeira dose.