Maranhão recebe nova remessa de vacinas CoronaVac e AstraZeneca

O Governo do Estado recebeu, nesta sexta-feira (9), nova remessa de vacinas contra o coronavírus. São 110.850 doses de imunizantes, sendo 50.600 de CoronaVac e 60.250 de AstraZeneca, enviadas pelo Ministério da Saúde, destinadas à aplicação da segunda dose em 30,7% dos trabalhadores da saúde e 22% da população de 70 a 74 anos, e da primeira dose para idosos com idade de 65 a 69 anos, forças de segurança, salvamento e armadas.

“É importante que continuemos a receber vacinas todas as semanas; este tem sido o nosso pedido junto ao Ministério da Saúde. Estas doses representam esperança de que tão logo retomaremos a vida e as demais atividades com maior segurança a partir da imunização da nossa população”, disse o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Com a nova remessa, o Maranhão totaliza 1.344.590 doses recebidas, sendo 373.750 da AstraZeneca e 970.840 doses da CoronaVac. A distribuição das novas doses começa na próxima semana.

Para acelerar o processo de imunização, a chefe do Departamento de Controle e das Doenças Imunopreveníveis da SES, Halice Figueiredo, destacou as estratégias do Governo do Estado. “A gestão tem buscado intensificar a aplicação das doses junto aos públicos preconizados pelo Ministério da Saúde. A mais recente estratégia elaborada, e que já está em execução, foi a contratação de profissionais digitadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros para auxiliar os municípios com menos de 50 mil habitantes a alcançarem o percentual de vacinação”, afirmou.

Apoio

Com o intuito de reforçar as campanhas de vacinação nos municípios, o Governo do Estado fez a entrega, também nesta sexta-feira (9), de dois caminhões-baú, além de 15 novos refrigeradores. Os equipamentos foram enviados a 15 municípios e serão utilizados no transporte de vacinas, medicamentos e outros insumos, bem como a refrigeração e conservação dos imunobiológicos.