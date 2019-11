Maranhão recebe nesta semana reuniões de Consórcios para fortalecer parcerias

A cidade de São Luís sedia nesta semana as reuniões 19º Fórum de Governadores da Amazônia Legal e a 21ª edição do Fórum de Governadores do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento do Brasil Central. Os encontros vão reunir chefes do Executivo e representantes das duas regiões.

Trata-se de uma iniciativa para estreitar parcerias e cooperação, além de debater temas pertinentes à região.

Cada um dos Fóruns formou um Consórcio entre os Estados para poder, por exemplo, fazer compras conjuntas e ações interestaduais em áreas como Segurança e Tecnologia.

“Nesta semana, o Maranhão sediará duas importantes reuniões de Consórcios governamentais. Na quinta-feira recebo governadores da Amazônia Legal e na sexta-feira governadores do Brasil Central”, afirmou o governador Flávio Dino.

“Em ambos os casos, o objetivo é fortalecer parcerias regionais para ajudar o Brasil”, acrescentou.

Amazônia Legal

Os governadores da Amazônia Legal se reúnem na quinta-feira (28) no Hotel Grand São Luís e no Palácio dos Leões. Estarão representados os nove estados que compõem a região (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).

Em pauta, temáticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável da região amazônica, clima e políticas sociais.

Brasil Central

Na sexta (29), é a vez Consórcio Brasil Central. Além do governador Flávio Dino, o evento contará com a participação dos governadores dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e do Distrito Federal.

A ideia é que até 2028 a região do Brasil Central seja a mais integrada e com maior índice de desenvolvimento sustentável da América do Sul.

Em São Luís, os governadores do BrC debaterão temas como desenvolvimento do agronegócio; turismo integrado e o estudo de parcerias internacionais. Durante o evento também serão apresentados a lista de projetos inscritos para o 1º Prêmio de Boas Práticas do BrC e o 1º Prêmio de Jornalismo do BrC, entre outras atividades.