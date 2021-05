Maranhão recebe 300 mil doses extras de vacinas contra Covid-19 solicitadas ao Ministério da Saúde

O Maranhão recebeu, nesta segunda-feira (24), 300 mil doses extras da vacina AstraZeneca, solicitadas ao Ministério da Saúde. Com a remessa, será possível acelerar o processo de imunização nos municípios da Grande Ilha: São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. Além das doses, o MS enviou cerca de 700 mil insumos, entre agulhas e seringas.

“O Governo do Maranhão segue atento ao cenário da pandemia no estado. Acelerar a vacinação é, com certeza, uma das medidas mais eficazes para conter o avanço de novos casos de internação. Nossa intenção é acelerar o processo de imunização, alcançando e protegendo mais pessoas dos públicos-alvo que estão no Programa Nacional de Imunizações”, disse o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

As doses foram enviadas à Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI-MA), onde serão organizadas e distribuídas, ainda nesta semana, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Segundo a superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da SES, Tayara Pereira, as estratégias necessárias para acelerar o processo são alinhadas com os municípios. “A nossa expectativa é vacinar o maior número de pessoas contra a doença. Por isso, o Estado está ao lado dos municípios nesta campanha, agilizando a distribuição dos imunobiológicos e promovendo ações que ampliem o alcance dos públicos-alvo”, disse.

Com as novas doses, o Maranhão já recebeu 2.872.260 doses, sendo 1.181.740 de CoronaVac, 1.630.850 de AstraZeneca e 59.670 doses da Pfizer.