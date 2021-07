Maranhão é o 2º Estado que mais cumpre compromissos de governo, aponta levantamento do G1

De acordo com levantamento publicado neste sábado (3), pelo site de notícias G1, mantido pelo grupo Globo de Comunicação, o Maranhão é o segundo estado do Brasil que mais cumpriu os compromissos assumidos na campanha eleitoral de 2018.

Segundo o G1, a soma das promessas totalmente e parcialmente cumpridas pelo governador Flávio Dino atingiu a marca de 80,70% em dois anos e meio de mandato, número abaixo apenas do estado do Ceará, primeiro colocado nesse mesmo cenário, com 89,47%.

Das 57 metas de governo apresentadas por Flávio Dino em 2018, ele já cumpriu totalmente 18 (31,58%) e 28 dos compromissos já foram cumpridos parcialmente (49,12%).

Para o governador, o bom resultado é a confirmação de uma marca do seu governo: o trabalho contínuo em diversas áreas, apesar da crise econômico-sanitária.

“Entre as 27 unidades federadas, Estados e o Distrito Federal, o Maranhão ficou em segundo lugar. Apesar da pandemia, apesar dos grandes investimentos que temos feito para cuidar da saúde, estamos também avançando em outras áreas, como o site G1 acaba de atestar. É claro que é muito importante para a nossa equipe esse reconhecimento, mas, sobretudo, para a população, que sabe que os recursos públicos estão sendo aplicados com honestidade e com seriedade”, afirmou Flávio Dino neste sábado, durante a assinatura da ordem de serviço para ampliação do Parque Estadual do Rangedor e inauguração de um Borboletário, no local.