Maranhão chega a 2 milhões de vacinas aplicadas contra coronavírus

O Maranhão atingiu a marca de 2 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid-19, desde o início da imunização.

O Estado acelerou a aplicação das doses desde a entrada dos 700 profissionais contratados pelo Governo do Maranhão para apoiar ainda mais os municípios.

De acordo com balanço publicado diariamente pela Folha de S.Paulo, em 6 de abril, um dia antes do início do trabalho da força-tarefa, o Maranhão estava em 24o lugar no ranking nacional relativo à aplicação da primeira dose. Hoje está em 13o, um salto de 11 posições.

O mutirão pela imunização na semana passada, incluindo o Arraial da Vacinação, também acelerou a aplicação.