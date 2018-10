“Manteremos o mesmo ritmo da primeira gestão, para melhorar cada vez mais”, afirma Flávio Dino sobre reeleição

O governador Flávio Dino declarou que nos próximos quatro anos será mantido o mesmo ritmo de obras e ações realizadas neste primeiro mandato, incluindo novas nomeações de policiais militares e os avanços na saúde com entrega de policlínicas regionais. O compromisso foi reafirmado durante entrevista concedida na manhã desta segunda-feira (15) para mais de 30 emissoras de rádios do Maranhão, com retransmissão pela Nova 1290 – Rádio Timbira AM.