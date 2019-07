Mais Viver Praia movimentará sábados de férias na orla marítima da capital

A Avenida Litorânea será o espaço para as diversas atividades e ações do projeto Mais Viver Praia. A iniciativa do Governo do Estado, promovida pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), vai contar com uma vasta programação de lazer, ações de bem-estar, recreação e apresentações culturais. A primeira edição será neste sábado (13), a partir das 16h, no prolongamento da Litorânea, na Praia do Caolho. A ação prossegue todos os sábados deste mês de férias.



“Vamos oportunizar atendimentos, ações e shows gratuitos. É um movimento que repete o que já ocorre no nosso Centro Histórico, desta vez, valorizando a área litorânea, importante atrativo turístico de nossa capital. O Mais Viver Praia vem trazer programão para todas as idades para maranhenses e turistas nesta alta temporada de férias”, avalia o secretário de Estado de Turismo (Setur), Catulé Junior.



Na lista de atividades e serviços oferecidos durante o evento, o comércio de produtos artesanais maranhenses, de lanches, ações de orientação de saúde e avaliação nutricional, educação ambiental com distribuição de mudas, contação de histórias, jogos, aulões de zumba, quick massage, brindes, entre outros.



Na programação cultural deste sábado, show do Bloco Escangalhada e Banda mix In Brasil, a partir das 18h. As próximas edições do Mais Viver Praia serão nos sábados 20 e 27 de julho, sempre a partir das 16h.



Ações interdisciplinares



A programação é desenvolvida pela ação conjunta das secretarias de Estado e conta com feira de artesanato de artistas do Ceprama e atendimento aos turistas na Central de Informações ao Turista, sob coordenação da Setur. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) promove ações de educação ambiental, distribuição de mudas com adubo orgânico, de canudos de papel e lixeiras para carros.



As atividades de saúde com equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a partir do projeto Estação Saúde (aferição de pressão, saúde da mulher, distribuição de preventivos e orientações ao público. Com o programa Mais Renda, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) vai levar beneficiários do programa do governo e os carrinhos de comercialização de lanches, além de realizar avaliação nutricional.

A criançada e público geral vão se encantar com a contação de histórias oferecida pela Secretaria de Estado da Cultura (Secma), no encerramento da agenda, dia 27. E a Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep) com ações de bem estar.



Unindo esporte e recreação, o público vai contar com as atividades do projeto Esporte é Vida, da Secretaria de Estado de Desporto e Lazer (Sedel), que terá ainda vôlei, basquete, travinha, peteca, jogos adaptados, jogos de mesa, pula-pula e aulão de zumba.



Segurança garantida com ações de policiamento, ronda, orientações e educação para o trânsito coordenadas pelas equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e Batalhão de Turismo da Polícia Militar (BPTur).



Inclusão social



A inclusão é outro viés do projeto que vai tornar mais acessível as atividades por meio de ações da Secretaria de Estado de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) que vai participar com o coletivo tiquira com cuxá. Ainda, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB) vai garantir transporte às pessoas com deficiência com o projeto Travessia.



“O Mais Viver Praia é mais uma ação assertiva do Governo do Maranhão, que proporciona diversão e inclusão aos maranhenses, ratificando a política que garante acessibilidade e inclusão social, promovendo dignidade e cidadania às pessoas”, avalia o presidente da MOB, Lawrence Melo.