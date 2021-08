Mais produção: com 6 milhões de toneladas, Maranhão é destaque na produção agrícola

Aumento de 5,7% na comparação com a produção da safra 2019/20. É o que aponta o 11º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) sobre a colheita de grãos no Maranhão na safra 2020/21.

Segundo os dados, a colheita no Estado apresentou estimativa de colheita de 5,919 milhões de toneladas, contra 5,600 milhões da safra anterior.

O aumento coloca o Maranhão como o segundo melhor do Nordeste – ficando atrás apenas de Alagoas (+18,5%), e em primeiro lugar entre o polo produtor do Matopiba (região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, analisa que estes dados refletem o bom trabalho executado pelo Governo do Maranhão, que tem atuado de forma efetiva na garantia de direitos, de investimentos e de desenvolvimento ao povo maranhense.

“Em mais uma nova pesquisa, o Maranhão segue com um ritmo alto em produção e desenvolvimento. Somos destaque no Nordeste e em todo o Brasil. E é colhendo os frutos destes avanços que continuaremos a dialogar e prospectar medidas que possam impulsionar o potencial das cadeias relacionadas”, pontuou o secretário.

Ainda de acordo com dados da Conab, o Maranhão está entre os estados que apresentaram produção de algodão na Região Nordeste e, também, contou com aumento na área plantada.

Cadeia produtiva de grãos

Programas estratégicos da Seinc, como o Mais Avicultura e o Mais Logística, atraem e prospectam investimentos que dão suporte ao crescimento contínuo da cadeia produtiva de grãos.

Dados de 2019 apontam que Mais Avicultura já havia atraído mais de R$ 80 milhões em investimentos e gerado mais de 4.150 empregos diretos e indiretos.

Ambos os destaques reforçam o compromisso do Governo do Maranhão com a cadeia produtiva de grãos e com a população maranhense.