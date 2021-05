Mais de nove mil cestas de alimentos são entregues pelo programa Comida na Mesa

O Governo do Maranhão segue com as distribuições do programa Comida na Mesa e na manhã desta segunda-feira (10) entregou 9.040 cestas de alimentos, beneficiando 10 municípios. O Comida na Mesa, executado pelo Sistema SAF, agrega uma série de ações socioeconômicas, em apoio à famílias vulneráveis. O governador Flávio Dino conduziu o ato simbólico, no Palácio dos Leões, que teve a presença de secretários de Estado e prefeitos das cidades contempladas.

“Esse ato simbólico mostra a união e parceria, em primeiro ligar, no combate ao coronavírus, pois esta doença, infelizmente, está longe de ser erradicada como desejamos. Precisamos estar unidos na dimensão sanitária, com a assistência, cuidados preventivos e vacinação”, pontuou.

O governador enfatizou, ainda, ações de ordem socioeconômica. “As cestas básicas do programa Comida na Mesa representam uma parte deste esforço. Temos ações do programa e obras em todo o Maranhão, para garantir a geração de trabalho e renda em todo o estado”, disse Flávio Dino. Na ocasião, o governador citou o início do auxílio Vale Gás, outra ação estadual de apoio à renda das famílias, que poderão receber o benefício por até quatro vezes consecutivas para a compra do produto.

As cestas básicas do Comida na Mesa são adquiridas com produtores da agricultura familiar e as distribuições coordenadas pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SAF), com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) e Secretaria de Estado de Governo (Segov).

“O Governo vem enfrentando a pandemia na prevenção, tratamento e ações para amenizar a crise econômica. Esse programa foi criado no sentido de diminuir a fome, atuando em várias frentes de trabalho no investimento à agricultura familiar e na garantia de comida na mesa dos maranhenses”, frisou o titular da SAF, Rodrigo Lago.

O gestor enumerou as iniciativas que integram o Comida na Mesa, citando a entrega das cestas básicas, ampliação da rede de segurança alimentar com mais 10 Restaurantes Populares se somando aos 55 existentes, a oferta de jantares nessa rede e o Vale Gás. “É um conjunto de ações que garante que a fome vai ser amenizada no Maranhão”, enfatizou Lago.

A iniciativa tem foco no fortalecimento da segurança alimentar, alinhando os eixos de venda de refeição a preços acessíveis, reforço à agricultura familiar com a aquisição dos alimentos a serem distribuídos, apoio à renda familiar com o acesso ao gás de cozinha e a distribuição dos alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Para nós, icatuenses, é uma honra e satisfação, como prefeito da minha cidade, estarmos aqui, sendo agraciados por essas cestas básicas, entregues pelo governador Flávio Dino. Todo apoio é sempre bem-vindo, sobretudo, nesta pandemia que estamos vivendo”, destacou o prefeito de Icatu, Wallace Mendes. O município recebeu 1.036 cestas de alimentos.

O prefeito de Rosário, Calvet Filho, pontuou a sensibilidade do governador em garantir apoio aos municípios, no cenário de pandemia. “Da mesma que o governador Flávio Dino pensa em trabalhar para minimizar os impactos da pandemia, nós também pensamos, e com essa parceria com o Governo do Estado vamos avançar muito e mostra ao nosso povo que trabalhamos pelo bem comum de todos. Agradeço o olhar do governador ao nosso município e à nossa população”, frisou. A cidade foi contemplada com 1.633 cestas.

Os demais municípios que receberam os alimentos foram Anajatuba (1025), Axixá (462), Bacabeira (655), Cachoeira Grande (360), Morros (743), Presidente Juscelino (487), Raposa (1184) e Santa Rita (1455). As cestas contêm produtos da agricultura familiar, como arroz, feijão, biscoito de babaçu, óleo de babaçu, azeite de babaçu e mel produzidos por agricultores familiares de todo o estado.