Mais Asfalto, mais festa e mais esporte: obras entregues por Carlos Brandão mudam dia a dia em Tuntum

O governador Carlos Brandão entregou uma série de obras em Tuntum neste sábado (5), tanto no município como em dois povoados. Foi mais uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura para melhorar o dia a dia da população.

Em Tuntum, Brandão entregou o Ginásio Poliesportivo Orfileno Arruda Leda totalmente reformado, com banheiros com acessibilidade, pinturas e estrutura metálica. Agora, é um local de lazer seguro para incentivar cada vez mais a prática de esportes.

O município ganhou também uma Praça de Eventos. No sábado mesmo, já houve a apresentação de espetáculos artísticos, como o Cisne Negro, com as meninas do Ballet de Tuntum. “Aqui não tinha nenhum lugar pra fazer festa e agora tem essa maravilha”, disse Liane Vieira, auxiliar de hospital.

Com o investimento de R$ 650 mil, a nova Praça de Eventos e o novo ginásio vão beneficiar os mais de 40 mil moradores de Tuntum.

Mais Asfalto

Nos povoados Novo Marajá e Belém, houve a entrega de 10 quilômetros Mais Asfalto, com investimentos de R$ 3 milhões. Foi o fim dos buracos, dos tropeços e da poeira para muitos moradores.

“A rua aqui era toda cheia de buracos, a estrada era bem ruim mesmo, hoje está essa belezura pra nós”, afirmou a moradora Josilma Silva Sá, de Novo Marajá

“Tudo ficou melhor para a gente andar, não topa mais os pés”, afirmou Geneci Pereira Leite, do povoado Belém. “Não tem risco de buraco e paras as crianças acabou o perigo”, disse a vizinha Francillene Milhomen Lima.

“É uma grande parceria entre o Governo do Estado e prefeitura”, disse Carlos Brandão, que ocupa o cargo de governador em exercício nas férias de Flávio Dino.

“O programa Mais Asfalto é um motivo de orgulho para todo o Estado. Logo no começo do governo, os prefeitos buscaram o governador Flávio Dino, e a primeira reivindicação foi asfalto para as cidades. E aí o governador resolveu fazer esse programa para levar o Mais Asfalto para todos os municípios. E também para os povoados, que merecem ter a rua bonita e pavimentada”, acrescentou Brandão.

Cleomar Tema, prefeito de Tuntum, ressaltou a importância da parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado: “O Mais Asfalto mudou o visual da comunidade. Também estamos investindo na educação e na infraestrutura com apoio do governador Flávio Dino. E tivemos a honra de ter hoje aqui o governador em exercício Carlos Brandão”.

Brandão também participou da inauguração, feita pela prefeitura, da escola municipal Vicente Ferreira Lima.