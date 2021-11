Mais 20 igrejas recebem kits de instrumentos do Programa Maranhão Musical

No início da noite desta terça-feira (16), o governador Flávio Dino realizou a entrega de mais 20 kits de instrumentos do Programa Maranhão Musical, iniciativa do Governo do Maranhão, executada pelas secretarias de Estado da Cultura (Secma), Relações Institucionais (SRI) e Comunicação Social (Social).

A solenidade de entrega dos equipamentos musicais foi realizada no Palácio dos Leões, em São Luís, e beneficiou 20 igrejas evangélicas da capital.

Desde 2018 o Programa Maranhão Musical atua com a doação de instrumentos para bandas municipais, escolas e agora vem atendendo igrejas de variadas vertentes. Cada um dos kits musicais é composto por seis instrumentos: teclado, contrabaixo, bateria, violão, guitarra e microfone.

De acordo com o governador Flávio Dino, a entrega dos equipamentos é uma forma de simbolizar a importância que a cultura cristã evangélica exerça dentro as manifestações culturais do estado. Dino ressaltou que, apesar de laico, a gestão estadual dá atenção às manifestações religiosas presentes no Maranhão.

“Nós reconhecemos a cultura evangélica como integrantes das manifestações culturais do nosso estado, fazemos isso de várias formas, entre as quais, essa vertente, esse caminho do Programa Maranhão Musical. Nós estamos doando esses equipamentos musicais que servem para esse momento fundamental da fé religiosa e, também, para exercício dessa forma de cultura no nosso estado. Nosso governo é laico, mas ser laico não significa ser antireligioso. Governo laico apoia as igrejas e é isso que nós estamos fazendo nesse momento”, frisou Flávio Dino.

Novos talentos e inclusão

O secretário de Relações Institucionais, Enos Ferreira, destacou que ao apoiar a cultura nas igrejas, o Estado está investindo na formação de novos talentos. “Quem acompanha os grandes concursos de artistas nacionais vai saber que boa parte dos grandes artistas nasceu nas igrejas. Esse reconhecimento do Governo do Maranhão da cultura cristã é o reconhecimento de um segmento que é muito forte na música”, pontuou Enos.

Já o secretário de Cultura, Anderson Lindoso, avalia que o Programa Maranhão Musical favorece a inclusão por meio da música, já que muitas dessas igrejas são originárias de comunidades carentes.

“Muitos dos nossos músicos surgem nas igrejas, sejam evangélicas ou católicas, daí a importância de investirmos nesse programa, investir entregando esses instrumentos para que esses jovens, muitos de comunidades carentes, tenham esses equipamentos para estudar, para aprender, para tocar, para fazer o seu bom uso e trazer resultados para a sociedade”, disse Lindoso.

O Pastor Diogo Maia, da Igreja da Lagoinha, de São Luís, recebeu das mãos do governador um dos kits de instrumentos do Programa Maranhão Musical. Ele acredita que a entrega dos kits é essencial para o período de reabertura das atividades, após o longo período de pandemia.

“Nós entendemos o momento que nós atravessamos. Esse agora é o momento de adorar a Deus e o kit vai proporcionar essa adoração, essa alegria dentro da igreja”, avalia o pastor.

As igrejas beneficiárias dos kits de instrumentos musicais receberam ainda, troféus comemorativos produzidos pela Secma, em alusão à entrega.