Mais 10 municípios maranhenses recebem Aulões do Enem 2021

Estudantes de mais 10 municípios maranhenses receberam, neste final de semana (18 e 19), conteúdos de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio 2021. Desta vez, as cidades contempladas foram Apicum-Açu, Vitória do Mearim, Pindaré-Mirim, Nova Iorque, Arari, Pio XII, Pastos Bons, Aldeias Altas, Igarapé do Meio e São Luís Gonzaga, que receberam o Aulão Enem 2021. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), já beneficiou até agora mais de 4 mil estudantes. Estão sendo oferecidos conteúdos das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, História e Química.

“Mais uma ação importante do Governo do Estado, para que os estudantes, que estão prestes a participar do Enem, possam se qualificar melhor e ter êxito. O Governo tem se preocupado com esse público, principalmente neste momento de pandemia, e vem fazendo todo esse investimento para que a gente possa possibilitar que nenhum aluno fique para trás e, mais do que isso, que todos possam ter êxito nas oportunidades que estão sendo oferecidas pelo Governo do Maranhão”, destacou o superintendente de Educação Profissional e Integral da Seduc, Emanuel Denner.

O programa pré-universitário Aulão do Enem 2021 é voltado para o fortalecimento dos conhecimentos e habilidades de pessoas interessadas em ingressar na universidade, com foco nos conteúdos do Enem. O programa foi criado pelo Governo do Maranhão para democratizar o acesso ao ensino superior e melhorar o desempenho educacional do Estado.

Em Pindaré-Mirim, as aulas aconteceram no Auditório do Engenho Central e cerca de 160 pessoas estiveram presentes nos Aulões do Enem 2021. Para acompanhar as aulas, os estudantes receberam apostilas, contendo 20 questões de todas as disciplinas, sobre conteúdos que mais caíram nas últimas provas do Enem.

A estudante do IEMA de Pindaré-Mirim, Nathalya Cares, 17 anos, ressaltou que o Aulão do Enem 2021 pode facilitar o acesso do aluno a uma universidade. “O Aulão é um evento muito interessante que só tem a agregar aos estudantes novos conhecimentos e, com certeza, nos ajudará a ingressar em uma faculdade”, disse.

Outra estudante do IEMA de Pindaré-Mirim, Júlia Karoline, 17 anos, também acredita que a iniciativa do Governo tem o poder de transformar a vida dos alunos. “Esse Aulão que o governo nos proporcionou é um evento muito gratificante porque nós vamos adquirir conhecimento e consequentemente adentrar em uma faculdade”, exprimiu.

O professor de História, Elias Ribeiro, falou da importância da ação do Governo do Estado na oferta do Aulão do Enem 2021, para fortalecer a educação em Pindaré-Mirim. “Essa proposta do governo vai disponibilizar aulas gratuitas para todos os estudantes do Ensino Médio e para aquelas pessoas que já concluíram essa modalidade de ensino e querem se preparar melhor para o Enem, já que nós passamos dos anos sem as aulas presenciais. As aulas oferecem oportunidade para que todos possam prestar o vestibular, este ano, mais preparados e com a possibilidade maior de aprovação”, proferiu.

No município de Vitória do Mearim, 54 estudantes participaram do Aulão do Enem 2021. Rafaela Alyandra, 16 anos, expressou gratidão pela oferta das aulas na cidade. “Sou muito grata por essa aula, pela oportunidade. Venho aqui em busca de mais conhecimento para obter melhores resultados no Enem e possa ser aprovada no Exame”, emitiu.

A estudante do Centro Educa Mais Estado do Espírito Santo, Rayanna Garros, 15 anos, considerou importante a oferta das aulas para a sua vida. “Além de facilitar o meu desempenho para a prova do Enem, o Aulão ajuda na obtenção de mais conhecimento sobre os conteúdos das disciplinas e fortalece o aprendizado para desenvolver as atividades escolares”, afirmou.

O professor de Língua Portuguesa, Victor Hugo Alves Paulo, considerou importante a ação do governo na oferta dos Aulões para os municípios. “O objetivo dos Aulões, que acontecem nos municípios, é justamente fazer uma revisão dos conteúdos que irão ocorrer durante a prova do Enem. Essa oportunidade, organizada pelo governador Flávio Dino e secretário da Educação, Felipe Camarão, é uma ação exitosa, para que os alunos possam ter condições de resgatar esses conteúdos e possivelmente, a transformação de sua vida ao adentrar na universidade”, disse.

A cidade de Arari está entre as 10 cidades que receberam o Aulão Enem 2021 neste final de semana e contou com participação de 121 pessoas. A estudante do Centro de Ensino Leão Santos, Samira Rodrigues Sampaio, 17 anos, falou das possibilidades que o Aulão pode proporcionar para a sua vida. “Os Aulões que estão acontecendo em nossa cidade nos ajudam mais a reforçar os nossos conhecimentos e nos preparam para a prova do Enem”, afirmou.

Jullya Amaral, 17 anos, estudante do Colégio Arariense, disse que o Aulão é uma iniciativa do Governo muito importante para ajudar os estudantes na busca pelo conhecimento. “Eu achei uma iniciativa muito legal e vim aqui buscar conhecimento. Essa aula vem trazer aos alunos, que buscam uma oportunidade em uma universidade e possibilita que estudantes que não têm internet em casa possam estudar e se preparar para o Enem. É uma iniciativa importante que deveria ter em toda cidade do Maranhão. Achei bem legal”, disse.