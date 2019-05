Liceu Maranhense é entregue totalmente reformado após 14 anos de espera

Com 180 anos de fundação, o Liceu Maranhense recebeu uma das maiores reformas de sua história. Reformado e requalificado pelo Governo do Estado, a tradicional escola foi entregue à comunidade nesta segunda-feira (13). Ao todo, foram investidos recursos na ordem de R$ 3.673.135,84, contemplando diretamente 2,2 mil estudantes do Ensino Médio.

“Foi um compromisso do governador Flávio Dino firmado com comunidade liceísta, que hoje festeja a entrega de uma reforma tão esperada. Para nós, do Governo do Estado, é uma imensa satisfação poder entregar uma escola na qual passaram ilustres maranhenses. E representa uma conquista dessa geração de estudantes, que irá se destacar ainda mais com uma escola requalificada e com as condições necessárias para a aprendizagem com qualidade”, ressaltou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

Evelyn Aguiar, estudante do 3° ano do Ensino Médio do Liceu Maranhense, agradeceu pela reforma. “Eu estava muito ansiosa, sonhamos muito com isso. A gente estava precisando, porque nossa escola realmente é uma escola de futuro e com essa reforma tenho certeza que tudo vai melhorar, além da infraestrutura, a nossa aprendizagem. Enfim, será importante para que a gente realmente venha ser preparado ‘pro’ mundo lá fora”, revelou.

O gestor geral do Liceu, Deurivan Sampaio, apontou os benefícios da reforma para a melhoria do processo de ensino e da aprendizagem dos estudantes. “Acredito que a reforma vai trazer ao Liceu um resgate de um ambiente que possa propiciar uma educação de qualidade aos nossos alunos. O prédio estava há bastante tempo sem nenhuma intervenção e eu creio que, a partir dessa reforma que nosso governador Flávio Dino proporcionou, teremos esse resgate de uma educação de qualidade, que é a marca do Liceu Maranhense”, enfatizou.

A última reforma estrutural do Liceu ocorreu há 14 anos. As obras de melhoria da escola contemplaram o elevador, que voltou a funcionar depois de 14 anos sem manutenção; a escola recebeu climatização total, que funcionava apenas em algumas salas; melhoria das redes elétrica e hidráulica; construção de um palco e um quiosque no pátio externo; revitalização das duas quadras e do espaço de vivência; reforma completa dos laboratórios, biblioteca, sala xadrez, banheiros e piso, entre outros.

Conhecido como Palácio da Educação, o Liceu Maranhense foi fundado em 24 de julho de 1838. A escola completou no ano passado 180 anos.