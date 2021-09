Lei Aldir Blanc no Maranhão: prazo para submissão de recurso prorrogado em 4 editais

A Secretaria de Estado da Cultura (Secma) informa que o prazo para submissão de recurso dos editais Conexão Artesanato, Conexão Literatura, Conexão Games e Conexão Projetos, foi prorrogado para até as 23h59 do dia 19 de setembro, próximo domingo. As solicitações de recurso e a atualização de dados cadastrais podem ser realizados por meio da plataforma on-line leialdirblanc.secma.ma.gov.br

Esses editais estão entre os 11 novos certames lançados pela Secma, pela segunda fase da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural (Lei n° 14.017/20) no Estado do Maranhão.

Nesta segunda fase da aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc no Maranhão serão investidos cerca de R$ 27 milhões. Os editais são: Conexão Música; Conexão Culturas Populares e Tradicionais; Conexão Teatro e Circo; Conexão Dança; Conexão Artes Plásticas; Conexão Literatura; Conexão Fotografia; Conexão Projetos; Conexão Games; Conexão Audiovisual e Conexão Artesanato.

As premiações dos editais têm valores que vão de R$ 3.500,00 a R$ 80.000,00. Informações completas sobre os editais e os recursos estão disponíveis para acesso público no site cultura.ma.gov.br.

Comentários