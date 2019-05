Inscrições para incentivo a startups do Maranhão terminam nesta quarta-feira (22)

Termina nesta quarta-feira (22) o prazo para as startups do Maranhão se inscreverem para concorrer a investimentos que, somados, chegam a R$ 1,65 milhão. Trata-se de uma iniciativa para incentivar e disseminar ideias inovadoras.

As startups, em linha geral, são empresas que buscam a inovação e a revolução de processos tecnológicos. Pode ser em diversas áreas: saúde, educação, segurança, etc. Isso resulta, por exemplo, em novos tratamentos e novos equipamentos.

O edital do Governo do Maranhão vale tanto para empresas que já existem quanto para novos empreendedores.

O valor de R$ 1,65 milhão é o dobro do investido no edital anterior pelo Governo do Estado, por meio do Programa Inova Maranhão, que já apoiou a criação de 64 empresas do segmento.

O edital atual tem abrangência estadual e nasceu da parceria entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema).

Modalidades

O Governo está destinando R$ 1 milhão para a modalidade de incubação de startups; e cada projeto poderá receber até R$ 60 mil. Já para a modalidade de aceleração serão destinados R$ 500 mil, sendo investidos até R$ 100 mil por projeto.

O programa também destinará R$ 150 mil para implantação de um comitê gestor de acompanhamento das ações do Inova Maranhão.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever no site da Fapema (www.fapema.br) ou direto no link do edital https://www.fapema.br/index.php/edital-fapema-no-0072019-startups/.

Os proponentes de projetos de base tecnológica para criação ou fortalecimento de startups, devem estar sediados no Maranhão e ter cadastros atualizados nas plataformas Patronage da Fapema (www.fapema.br/patronage).

Os projetos deverão contemplar pelo menos uma das seguintes linhas estratégicas: saúde e bem-estar do cidadão, educação, inovação na administração pública, logística e indústria, mobilidade e cidades inteligentes, agroindústria e desenvolvimento de cadeias produtivas e tecnologias emergentes.