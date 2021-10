Iniciadas as obras de revitalização do Residencial Ipem Bequimão, em São Luís

Na manhã desta segunda-feira (18), o secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, acompanhou o início das obras de revitalização dos prédios do Conjunto Residencial Ipem Bequimão, em São Luís. Os serviços iniciaram de forma simultânea com a execução em 12 prédios. A ação comtempla os 58 blocos do residencial com intervenções nas áreas comuns internas e externas, pintura das fachadas dos prédios e reforma da quadra poliesportiva e entorno. As obras visam garantir moradias dignas e mais qualidade de vida para os moradores.

“Aqui no Ipem Bequimão estamos iniciando a obra de recuperação dos 58 blocos de apartamentos dessa região. Uma reivindicação da comunidade, expectativa muito grande, pois esse conjunto nunca teve uma reforma completa. O governador Flávio Dino determinou que a Secid aqui estivesse para realizar essa obra em regime de urgência. Estamos iniciando hoje com 12 prédios, ao mesmo tempo, recebendo os serviços. Uma obra muito importante, um sonho que será realizado, uma paisagem que vai ser completamente modificada”, disse Márcio Jerry.

Luzia Costa, que mora há 38 anos no Conjunto Residencial Ipem Bequimão, comemorou a chegada das obras. “Éramos esquecidos e com essa reforma nossas vidas vão mudar para melhor. Os prédios estão com aparência muito feia, mas graças ao governador Flávio Dino, vão ficar lindos após a reforma”, disse.

Outras obras

Por meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), o Governo do Estado está executando obras de reforma de outros residenciais em São Luís a exemplo do Residencial Camboa, Residencial Monte Castelo e Residencial Jackson Lago, esse último situado no bairro Fé em Deus.

As intervenções nos residenciais são nas áreas comuns internas e externas, e áreas de vivência. O secretário Márcio Jerry destacou a importância da iniciativa do Governo. “Por determinação do governador Flávio Dino, em atendimento à demanda dessas comunidades, estamos realizando as obras de reforma e assegurando melhoria nas condições de vida das famílias. O que é muito importante também é que está sendo utilizada mão de obra da comunidade, gerando trabalho e renda nas localidades”, disse.

No Residencial Camboa, que possui 18 blocos, a obra está com 70% dos serviços executados. Foram concluídos a reforma dos pisos e revestimentos, pintura interna e sistema elétrico dos halls em cada bloco, pintura das fachadas e revisão das coberturas. Falta a recuperação da quadra poliesportiva e cisternas.

A reforma no Residencial Jackson Lago, situado no bairro Fé em Deus, também está avançada, com 75% dos serviços já executados. Os 20 blocos habitacionais receberam a recuperação dos pisos e revestimentos, pintura interna e melhoria do sistema elétrico dos halls, pintura das fachadas externas, revisão em coberturas e área de lazer. Para a conclusão da obra, falta a recuperação da quadra poliesportiva e cisternas.

No Residencial Monte Castelo, composto por 14 blocos, a obra está na fase de pintura e recuperação da quadra poliesportiva. E no Ipem Bequimão as obras de reforma iniciaram nesta segunda (18).