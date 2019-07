Imperatriz chega aos 167 anos marcada por grandes obras

Obras no Centro de Convenções serão entregues no segundo semestre deste ano (Foto: Divulgação)

A cidade de Imperatriz chega nesta terça-feira (16) aos 167 anos como um dos polos de grandes investimentos do Governo do Estado. Desde 2015, já foram entregues grandes empreendimentos e uma série de serviços na cidade. E o pacote inclui obras que estão em andamento neste momento.



Entre estas, está a revitalização completa do Calçadão de Imperatriz, incluindo cobertura. Será o primeiro centro comercial de rua coberto do Maranhão.

Os serviços contemplam quiosques, recuperação de iluminação, implementação do sistema de combate a incêndio e adequações necessárias para receber pessoas com deficiência física.



Também está prevista, para este semestre, a entrega do serviço de climatização do Centro de Convenções. São obras de reparos na parte elétrica, forro, climatização e ampliação do auditório.



“Ainda neste ano vamos entregar o novo Calçadão de Imperatriz, valorizando o comércio e a região central. E também a reforma do Centro de Convenções, climatizado para atrair e viabilizar mais eventos”, diz o governador Flávio Dino.

Avenida Bernardo Sayão foi completamente revitalizada (Foto: Divulgação)

Outro destaque é a reconstrução do acesso a Estrado do Arroz. Além da pavimentação, estão sendo feitos acostamento em toda via e terceira faixa nos trechos críticos, garantindo mais segurança e mobilidade para quem trafega pela via.



Obras concluídas



Entre as obras já entregues, algumas são bastante recentes. É o caso da Avenida Bernardo Sayão, completamente revitalizada, incluindo ciclovia e pista de caminhada. A inauguração foi no último sábado (13).



Na semana passada, foi concluída a recuperação da área de embarque e desembarque de ônibus do Terminal Rodoviário Jackson Lago, dando mais segurança aos motoristas e passageiros.



E muitas obras de grande porte têm sido inauguradas na cidade desde 2015. A Estrada do Arroz, por exemplo, representou um marco para a Região Tocantina.



Hospital Macrorregional de Imperatriz representou uma revolução na saúde para a região (Foto: Divulgação)

O mesmo pode ser dito do Hospital Macrorregional, que atende diversas cidades e significou economia de tempo e dinheiro para muitos pacientes que antes precisavam ir até São Luís para conseguir tratamentos.



A Beira-Rio é outro caso bem-sucedido. A requalificação da área deu à cidade um dos cartões-postais mais bonitos de todo o Estado.



A lista ainda inclui Escolas Dignas, centros de formação profissional, Restaurante Popular e a nova Praça da Bíblia.



Também teve grande impacto a criação da UemaSul, que deu à Região Tocantina uma nova opção de estudo de ensino superior.



“Pautamos o nosso governo pelo compromisso de melhorar de verdade a vida dos maranhenses, com obras e ações concretas”, afirma Flávio Dino.





Futuro



Outras obras estão sendo preparadas. É o caso do Socorrão de Imperatriz, que vai revolucionar o atendimento de urgência e emergência no município.



O curso de Medicina da UemaSul começa a funcionar no segundo semestre de 2020. O vestibular será ainda neste ano.



O novo campus da universidade está sendo construído, o que vai ampliar o número de vagas e cursos.