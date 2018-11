Iema oferece curso de Técnico de Comércio Exterior e outras 36 opções com tempo integral

Com edital de seleção de novos alunos aberto até o próximo dia 29, o Instituto de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema) oferece uma novidade para os interessados no ensino médio integrado ao técnico. A partir do próximo ano, estudantes da Unidade Plena de Bacabeira poderão contar com o curso de Técnico em Comércio Exterior. Além desse, outras 36 opções de capacitação estarão disponíveis.

“A novidade principal para o próximo ano é o curso de Técnico de Comércio Exterior, que é um curso importante uma vez que está em sintonia com o mercado e atende à necessidade de formar pessoas para atuar no setor de exportação”, informou o reitor do Iema, Jhonatan Almada.

No total, serão 1.260 vagas abertas para o próximo ano, distribuídas entre as nove unidades plenas localizadas nos municípios de Axixá, Bacabeira, Brejo, Cururupu, Matões, Pindaré-Mirim, São Luís (Centro), Itaqui-Bacanga e Timon.

Seleção

As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.iema.ma.gov.br.

Entre os critérios de classificação para os cursos, serão consideradas a média das notas em língua portuguesa e matemática no 8º ano e a distância que o aluno mora da unidade plena à qual está se candidatando.

Os candidatos deverão ter total disponibilidade de segunda a sexta-feira para a jornada escolar em tempo integral de dez horas diárias, das 7h30 às 17h e atender a idade mínima, para cursar o Ensino Médio, de 14 anos completos e máxima de 17 anos completados em 31 de março de 2019, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 (LDB).

Refeições e descanso serão disponibilizados na própria escola onde farão curso técnico integrado ao ensino médio. Ao final do curso, o estudante concluirá simultaneamente a habilitação profissional técnica e o ensino médio.