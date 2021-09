IEMA Itaqui-Bacanga ganha novos laboratórios doados pela Vale

O governador Flávio Dino inaugurou, nesta segunda-feira (27), seis laboratórios técnico-profissionalizantes no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia (IEMA) do Itaqui-Bacanga, doados pela Vale. O prédio da instituição também foi doado pela empresa, em 2017, como forma de contribuir para a formação técnica dos jovens e adultos da região.

“O IEMA da área Itaqui-Bacanga é um exemplo de sucesso para todo o estado, dessa rede que estamos construindo juntos, de educação profissional, científica e tecnológica. Aqui, temos a parceria com a Vale na doação do prédio e se estende com a doação de equipamentos de robótica e na estruturação de 12 laboratórios na rede IEMA, além de um curso desenvolvido com a empresa, que contribui para inserção no mercado de trabalho. A rede IEMA funciona e dá certo. Tenho certeza que essa rede de educação, que antes não existia no Maranhão, hoje é um farol a iluminar como deve ser a educação apta a desenvolver talentos, capacidades e gerar oportunidades a juventude do nosso estado”, avaliou o governador Flávio Dino.

“A Vale foi convidada, desde o início da gestão do governador Flávio Dino, a trazer a sua contribuição para o desenvolvimento de um mosaico de políticas públicas para o estado. Nosso compromisso com as pessoas daqui se renova há 36 anos porque a gente acredita que os resultados da empresa só serão bons se também forem acompanhados de geração de valor para os maranhenses”, afirmou o diretor global de Relações Institucionais da Vale, Luiz Ricardo Santiago.

Os laboratórios são de última geração, capazes de treinar alunos nas áreas de automação, pneumática, análises instrumentais, eletrônica e mecânica. Paralelamente, vão ampliar a oferta de vagas em cursos de formação profissional em diversos níveis de ensino e especializações, oferecendo oportunidades de participação ativa destes jovens maranhenses no mercado de trabalho. Além dos laboratórios entregues, mais seis estão sendo preparados e serão instalados na Unidade Plena São Luís, Centro, e na Unidade Plena de Santa Inês, beneficiando cerca de 1800 alunos do ensino médio. As iniciativas integram uma série de ações estruturantes, em contribuição da Vale às políticas públicas do estado e municípios onde a empresa atua.

O primeiro curso de vulcanização do Brasil foi implantado no IEMA Itaqui-Bacanga em 2018, sendo que a grade curricular foi elaborada pela equipe multidisciplinar e educacional do IEMA e por profissionais da Vale. A parceria com o Governo do Maranhão prosseguiu em 2019, quando a Vale realizou a entrega do primeiro laboratório de robótica na unidade. A Vale doou ainda equipamentos para as unidades do IEMA de Bacabeira, Pindaré-Mirim e Santa Inês, viabilizando a prática da disciplina em cidades vizinhas à Estrada de Ferro Carajás, operada pela empresa.

Os IEMAs são resultado de investimentos, principalmente com parceiros importantes como a Vale, que vêm apoiando na formação técnica dos jovens, com entrega de recursos didáticos e até a construção de escolas. Os seis laboratórios terão impacto diretamente na aprendizagem dos estudantes.

O evento contou com presenças do reitor do IEMA, Alex Oliveira; do secretário adjunto de Educação Profissional, André Bello; do gerente de operações do Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, José Valentim, entre outros.