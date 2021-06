Hospital Genésio Rêgo fortalece 23ª Campanha de Vacinação contra a Gripe com mais de 3 mil pessoas imunizadas

O Hospital Genésio Rêgo, unidade da rede estadual de Saúde, tem sido essencial durante a 23ª Campanha de Vacinação contra a Gripe, na Grande Ilha. Com 3.240 pessoas já imunizadas, a unidade funciona como ponto de vacinação, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e é um dos espaços disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) para a imunização contra a Influenza.

“Iniciamos a campanha no Colégio Militar Tiradentes, localizado aqui mesmo na Vila Palmeira, e estamos dando continuidade à campanha aqui na unidade. É importante que as pessoas que já se vacinaram contra a Covid-19 busquem, após 15 dias, a vacina contra a H1N1”, alerta a diretora geral do hospital, Larissa Moraes.

A vacina contra Influenza é considerada a melhor e mais segura forma de se proteger contra a doença e suas complicações. Para receber a dose imunizante contra a gripe, a população pode se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), portando documento de identificação com foto, carteira de vacinação e cartão do SUS. Em apoio aos municípios, o Governo do Estado disponibiliza algumas de suas unidades de saúde para acelerar o processo de imunização.

Além do Genésio Rêgo, foram instalados pontos de vacinação nas Policlínicas Cidade Operária e Vila Luizão; no Colégio Professor Nascimento de Morais, no Vinhais; e no Hospital Aquiles Lisboa (HAL), na área Itaqui-Bacanga.

O senhor Gervázio da Silva, de 80 anos, e a esposa, a dona Cleonice Pereira, de 84 anos, foram juntos e de mãos dadas receber a vacina contra a gripe. “A vacina é proteção. Todos os anos eu me vacino e, sem dúvidas, é algo que todos deveriam fazer”, afirmou o aposentado. “Acho importantíssimo. Já pensou você ter que vir toda hora e a todo momento no hospital? Eu mesma já fiquei mais de um ano sem adoecer, graças a vacina”, acrescentou Cleonice.

A campanha

A 23ª Campanha de Vacinação contra a Gripe, lançada pelo Ministério da Saúde nesta semana, foi dividida em três etapas. A primeira etapa teve como público alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da Saúde. Na segunda etapa foram vacinados os idosos com 60 anos ou mais, bem como os professores das escolas públicas e privadas.

Atualmente, a mobilização se encontra na terceira etapa, iniciada no dia 9 de junho, indo até 9 de julho. Para este período, deverão ser imunizadas pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiro urbano e de longo curso; trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade. O Maranhão já aplicou 938.657 doses, conforme divulgado no painel virtual da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza 2021.

Segundo orientação do Ministério da Saúde, as vacinas contra a gripe e Covid-19 não poderão ser administradas de forma simultânea. Assim, as pessoas que forem a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) vacinar contra Influenza, mas que ainda não tiverem recebido a primeira dose contra a Covid-19 deverão, preferencialmente, imunizar contra a Covid-19 e agendar a vacina Influenza, respeitando um intervalo de 14 dias entre cada uma.