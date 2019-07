Homicídios na Grande São Luís caem pelo 24º mês seguido

Centro Tático Aéreo ajuda a prevenir casos de violência. Foto: Divulgação

Os casos de homicídio na Grande São Luís caíram 41% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram 22 casos em 2019, contra 37 em 2018. Esta é a 24ª queda mensal seguida. Ou seja, faz dois anos que os homicídios caem mês a mês na Grande Ilha.



Na comparação entre o primeiro semestre de 2019 e os respectivos períodos anteriores, a queda é também significativa. De janeiro a junho de 2019, houve queda de 69% de homicídios sobre janeiro a junho de 2014, antes da implantação do novo modelo de segurança pública no Estado.



No primeiro semestre de 2014, foram 432 casos. No primeiro semestre de 2019, foram 133. Ou seja, um terço do que havia antes. Na comparação entre 2019 e 2018, também há redução expressiva 28%.



Investimentos



A queda na criminalidade reflete os investimentos e a nova política de segurança que passaram a ser adotados após 2015. Hoje, o Maranhão tem mais de 15 mil policiais, a maior tropa da história do Estado. Foram entregues mais de mil viaturas, dando condições de trabalho para a polícia. Também houve investimento em armamento e equipamentos.



Com isso, a capital maranhense enfim deixou, em 2017, a lista das 50 capitais mais violentas de todo o mundo.