Grupos de bumba-meu-boi arrastam batalhões para Centro Histórico em prévias juninas

Boizinho Barrica foi uma das atrações da noite. Foto: Divulgação

A chuva não atrapalhou quem aproveitou as prévias juninas dessa sexta-feira (14) na Praça Nauro Machado e a Praça dos Catraeiros, no Centro Histórico de São Luís. A programação, promovida pelo Governo do Maranhão desde o último final de semana, deu uma ideia do que vai ser o São João do Maranhão, aberto oficialmente na próxima quarta-feira (19).



Enquanto isso, nessa sexta-feira (14), grupos como o Boi da Maioba, Boizinho Barrica, Boi de Upaon-Açu, Cacuriá de Dona Teté e muitos outros atraíram muitos maranhenses e turistas para aproveitar toda a música e festividade desta época do ano.

Boi da Maioba aqueceu os pandeirões. Foto: Divulgação

Prévias

O corretor Márcio de Sousa Silva foi com a família inteira aproveitar a festa. E elogiou a beleza das apresentações e a segurança. “Estou achando muito seguro, está bonito. Nossa cultura é muito bonita, muito especial e o maranhense tem esse privilégio, não é necessário ir para outro lugar para ver algo tão bonito”, afirmou.



No sábado (15) e domingo (16), a Praça Nauro Machado também recebe as prévias. Na programação estão o boi Valente da Ilha, Brilho da Juventude, União da Baixada, entre outros.

Abertura



Com abertura programada para a próxima quarta-feira (19), já no primeiro dia, a programação oficial do São João do Maranhão tem como atração principal o cantor Alceu Valença. O show será realizado na quarta-feira (19), às 23h, na Praça Maria Aragão. Antes dele, grupos de dança e de bumba-meu-boi também se apresentam no local.



Também nesse dia, se apresentam no Arraial da Praça Maria Aragão, o Tambor de Crioula Brilho da União da Vila Mauro Fecury, Dança Portuguesa Império de Lisboa, Bumba Meu Boi Encanto do Olho D’Água, Boi Barrica e Show de Maracanã.



Já no Arraial do Ipem, também na abertura, a programação inclui o Bumba Meu Boi Estrela do Gen, Boi de Morros, Axixá, show de Santanna o Cantador, Cacuriá de Dona Teté, Boi de Santa Fé e Bumba meu Boi de Maracanã.

Público aproveitou a festa junina. Foto: Divulgação

São João do Maranhão



Neste ano, o São João do Maranhão terá arraiais oficiais em Imperatriz, de 12 a 15 de junho, e em São Luís, de 19 a 30 de junho no IPEM e na Praça Maria Aragão, e dias 21, 22, 28 e 29 de junho na Praça Nauro Machado.



Além dos arraiais oficiais, o São João acontece, também, nos bairros da Cidade Operária, João de Deus, Anil, João Paulo, Liberdade, Anjo da Guarda, Largo de Santo Antônio (22 a 29 de junho) e Cohajap (1 a 13 de junho).



Outra atração que faz parte do calendário junino são as festas Arraiá do Povo, Arena Pátio Norte, Encontro de Danças Portuguesas e Manifestações Culturais, São Pedro, São Marçal, Encontro de Miolos de Boi e Festival de Zabumbas. Estes eventos também receberam apoio do Governo do Estado.