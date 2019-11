Gratuidade no transporte público facilita acesso de estudantes que participaram do Enem

Os estudantes que realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo (3), tiveram o benefício da gratuidade do transporte público. A medida do Governo do Estado, implantada pelo governador Flávio Dino, teve como objetivo facilitar o acesso dos participantes aos vários locais do exame. A concessão atendeu alunos que portavam o cartão de estudante, em cidades onde funciona a bilhetagem eletrônica e volta a ser concedida, também, no próximo domingo (10), última etapa do Enem.

“Essa medida é uma forma de valorizar o estudante e ampliar suas possibilidades de ingresso no ensino superior. Entendemos que o Enem é importante, e, por isso, com este estímulo queremos contribuir com os candidatos para que tenham mais êxito e possam realizar esse sonho de cursar a universidade”, pontuou o governador Flávio Dino.

O secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, avaliou a medida do governador Flávio Dino como “mais uma da série de iniciativas e ações da gestão para tornar mais acessível e promover melhorias na educação, sendo esta, prioridade importante no conjunto de políticas de Governo”. Na primeira fase do Enem houve aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Redação.

Foram beneficiados estudantes dos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, Imperatriz, Davinópolis, Governador Edison Lobão, João Lisboa e da região Sul do estado – locais que já adotaram bilhetagem eletrônica.

O Governo do Estado firmou acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís (SET) e empresas responsáveis pelo transporte público nas demais cidades atendidas com a medida.

“Eu achei importante, até porque a passagem está um pouco cara e é um incentivo a mais. A passagem, às vezes, pesa um pouco e com este estímulo, fica mais fácil para quem vai participar. Foi uma boa medida”, disse a estudante Nayra Aguiar.

Para Maycon Davis, que também participou da primeira etapa de provas do Enem, a facilidade garante mais presenças na prova. “Até para quem tem uma renda menor e poderia não vir por falta de passagem, ajuda muito. É um incentivo a mais. Não tem desculpa para não fazer o Enem”, disse.

Acesso facilitado

O acesso à gratuidade acontece por meio do uso normal do cartão eletrônico nas roletas e o valor da meia passagem não é descontado. Vigora de 0h até as 23h59 do dia de aplicação das provas. No próximo domingo (10), serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e as objetivas.

Mais de 200 mil pessoas realizaram as provas do Enem em 76 cidades do Maranhão, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A gratuidade foi concedida pelo governador Flávio Dino, também, em 2017, nos dias de provas do Enem.