Governo vistoria obras do Hospital da Ilha que será entregue até o final deste ano

Com obras avançadas e mais da metade dos serviços concluídos, seguem os trabalhos de construção do Hospital da Ilha. A nova unidade de saúde é erguida no Olho d’Água e vai atender, na urgência e emergência, pacientes da Região Metropolitana de São Luís e entorno. Na primeira fase, 212 leitos serão abertos, com potencial para até 400. Na manhã desta terça-feira (11), o vice-governador Carlos Brandão, acompanhado dos secretários Clayton Noleto (Infraestrutura) e Carlos Lula (Saúde), vistoriou as obras. A previsão é que a unidade seja inaugurada até o final deste ano.

“As obras estão bastante avançadas. Essa obra vem coroar todo o projeto da rede hospitalar construída e ampliada pelo Governo do Maranhão, no estado inteiro. E os resultados estão aí. O Maranhão foi o estado brasileiro de melhor desempenho que mais se destacou no combate à Covid-19, graças à ampliação da rede hospitalar e demais ações executadas, lideradas pelo governador Flávio Dino”, pontuou o vice-governador Carlos Brandão.

O Hospital da Ilha se consolida como uma das maiores obras hospitalares de São Luís. Nesta etapa, segue a execução em seis blocos, com serviços de infraestrutura elétrica, aterro, reboco, piso, tubulação de combate a incêndio, instalação de equipamentos de automação, infraestrutura de gases medicinais, rede fria e quente e outras atividades. A parte externa do prédio recebe pintura da fachada, estrutura de concreto, rampa de acesso, muro e área de lavagem para ambulância. Os testes de incêndio também já iniciaram, cumprindo o exigido pelos órgãos fiscalizadores.

A obra é executada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). O titular da Sinfra, Clayton Noleto, destacou que o Hospital da Ilha é um dos hospitais mais modernos do Brasil, totalmente automatizado e com certificação. “É um hospital de primeiro mundo. Vai oferecer mais conforto, dignidade e resolutividade na urgência e emergência, ponto central no atendimento de saúde pública. A administração do governador Flávio Dino comprova, mais uma vez, que trata o serviço público com seriedade e melhorando a qualidade de vida das pessoas”, enfatizou Noleto.

O impacto para os atendimentos na área de urgência e emergência foram destacados pelo secretário de Saúde, Carlos Lula. “Será um hospital de porta aberta, para a urgência e emergência. Vamos alinhar com os municípios para adequarmos e também para determinar os serviços disponíveis ao Hospital da Ilha e Socorrões I e II. A saúde funciona em rede e queremos que esse hospital some nas melhores condições de funcionamento dos Socorrões”, frisou.

Para a construção do Hospital da Ilha, o Governo investe cerca de R$ 160 milhões, em uma unidade que terá 212 leitos na primeira fase. O hospital vai atender toda a urgência e emergência da Grande Ilha, além de municípios no entorno. A unidade possui área construída de 32 mil m², em um total de 62 mil m². São cerca de 250 profissionais diretos, além de empregos indiretos.